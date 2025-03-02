Льготы в 2025 году — кто из украинцев получит право на помощь в марте

Женщина выходит из Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает дополнительными льготами уязвимые категории населения. К таким гражданам относятся: участники боевых действий, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС и пожилые люди. Таким образом граждане, которые выйдут на пенсию в марте, смогут оформить ряд государственных льгот.

О том, какие льготы будут иметь граждане 60+ в марте 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие льготы предоставляют украинцам после 60 лет

В 2025 году граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут выйти на пенсию, если будут иметь не менее 32 лет страхового стажа. Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Поскольку эта сумма недостаточна для обеспечения достойного уровня жизни, государство предусмотрело ряд социальных льгот для пенсионеров:

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры в Украине могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, в частности городскими автобусами, троллейбусами, трамваями и пригородными поездами. Для этого необходимо предоставить пенсионное удостоверение или соответствующую справку от Пенсионного фонда. Однако указанная льгота не распространяется на маршрутные такси и поезда дальнего следования.

Скидки на коммунальные услуги и субсидии

Пенсионеры могут оформить государственную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% месячного дохода. Кроме этого, полную компенсацию за коммунальные платежи могут получить:

Педагоги. Работники библиотек и музеев. Специалисты по защите растений. Медицинские работники и фармацевты. Работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Эта льгота также охватывает возмещение расходов на приобретение топлива для отопления, включая твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ. Получить компенсацию могут лица, которые имеют не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и занимали соответствующие должности перед выходом на пенсию.

Освобождение от земельного налога

Согласно Налоговому кодексу Украины, пенсионеры могут быть освобождены от уплаты земельного налога за участки, предназначенные для садоводства, дачного строительства или жилищного строительства. Льгота предоставляется в следующих пределах:

До 0,12 га — для садоводства. До 0,10 га — для дачного строительства. До 0,01 га — для сооружения гаража. До 0,10 га — для застройки в городах. До 0,15 га — для строительства в поселках городского типа. До 0,25 га — для сооружения жилого дома в селе. До 2 га — для ведения личного сельского хозяйства.

Стоит отметить, что пенсионеры, которым назначена выплата по возрасту на льготных условиях, могут не иметь права на освобождение от уплаты земельного налога, если они еще не достигли 60-летнего возраста.

Бесплатная правовая помощь

Украинские пенсионеры имеют право на получение бесплатной юридической консультации и правовой помощи, которую финансирует государство. Это может касаться вопросов начисления пенсий, социальных выплат, наследственных и имущественных дел, а также других юридических аспектов.

Скидка на автострахование

Граждане пенсионного возраста, которые владеют транспортными средствами с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт, имеют возможность получить 50% скидку на оформление автострахования.

Ранее мы писали, что в Украине пенсионные выплаты не облагаются налогами, однако некоторые граждане почтенного возраста все же обязаны их уплачивать. Это касается тех пенсионеров, продолжающих работать или имеющих в собственности недвижимость или земельный участок, размер которых превышает установленные нормы.

Также мы рассказывали, что люди старшего возраста нуждаются в особой поддержке от государства, поскольку они относятся к социально уязвимым слоям населения. Граждане, достигшие 60-летнего возраста, имеют право пользоваться рядом государственных льгот, в частности на бесплатный проезд в общественном транспорте.