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Льготы для малообеспеченных семей — что доступно в марте 2025

5 марта 2025 14:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Помощь малообеспеченным семьям — какие льготы будут предоставлять в марте 2025 года
Мама с ребенком идет за водой. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые украинские семьи из-за финансовых трудностей не могут самостоятельно обеспечить своих детей всем необходимым. С целью поддержки социально уязвимых слоев населения государство предоставляет различные льготы, которые также распространяются на семьи с ограниченными доходами.

О том, какая семья считается малообеспеченной и какую поддержку будет оказывать государство таким семьям в марте 2025 года, отмечается в Законе Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

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Какие льготы доступны малообеспеченным семьям в марте

В законодательстве отмечается, что к малообеспеченным относятся семьи, у которых среднемесячный доход ниже установленного прожиточного минимума для соответствующего состава семьи.

Малообеспеченные семьи могут получать поддержку от государства, что помогает покрыть основные расходы на нужды детей. В 2025 году таким семьям предлагаются:

  1. Бесплатное питание в школах — дети из малообеспеченных семей имеют право на бесплатное питание в общеобразовательных школах(Постановление КМУ №856 от 19.06.2002).
  2. Бесплатное обучение в школах искусств — родители не платят за обучение детей в государственных школах эстетического воспитания, если доход на одного члена семьи не превышает минимальную заработную плату(Постановление КМУ №374 от 06.07.1992).
  3. Приоритет при получении кредита на образование — малообеспеченные семьи имеют преимущество в получении кредита на оплату обучения детей в высших учебных заведениях.
  4. Льготный проезд в транспорте — органы местной власти могут вводить дополнительные формы поддержки, например, льготный проезд для многодетных семей.

Благодаря этим льготам, малообеспеченные семьи могут обеспечить своим детям качественное образование, надлежащее питание и другую важную помощь.

Ранее мы писали, что в Украине существуют льготы на проезд в пригородных поездах для разных групп населения. Некоторые граждане могут путешествовать электричками бесплатно, а другие имеют право на скидки.

Мы также сообщали, что согласно украинскому законодательству существует большое количество категорий граждан, которые получают государственные льготы. В 2025 году "дети войны" также смогут воспользоваться рядом преимуществ. Этот статус предоставляется украинцам, которые во время окончания Второй мировой войны были несовершеннолетними.

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