Діти війни у 2025 — які пільги надаватиме держава в березні

Чоловік похилого віку рахує гроші. Фото: УНІАН

Законодавством України визначено багато категорій громадян, які мають право на державні пільги. У 2025 році "діти війни" також зможуть скористатись низкою переваг. Відповідний статус надається українцям, які на момент закінчення Другої світової війни були неповнолітніми.

Про те, які пільги можуть отримати громадяни зі статусом "дитина війни" у березні 2025 року, зазначається в 5 статті Закону України "Про соціальний захист дітей війни".

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Які пільги мають українці зі статусом "дитина війни" в березні

Громадяни, які не досягли 18-річного віку до завершення Другої світової війни, можуть отримати офіційний статус "дитини війни". Важливо відрізняти це поняття від категорії "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", що стосується сучасних військових подій, зокрема російської агресії.

Для українців, які мають офіційний статус "дитина війни", у 2025 році держава надаватиме такі пільги:

можливість обирати зручний час для щорічної оплачуваної відпустки;

право на додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів на рік;

гарантія збереження робочого місця у разі скорочення персоналу;

отримання 100% виплат із тимчасової непрацездатності незалежно від трудового стажу;

першочергове виділення земельних ділянок під будівництво, садівництво чи городництво;

знижка 25% на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо) в межах норм споживання, якщо середній дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців не перевищує 4 240 грн.

Офіційне підтвердження статусу здійснюється органами соціального захисту шляхом внесення відповідного штампа у пенсійне посвідчення.

Раніше ми писали, що держава запровадила низку пільг, щоб підвищити рівень життя громадян з інвалідністю II групи. Втім, аби скористатися цими можливостями, необхідно правильно оформити всі документи та знати, до яких установ слід звертатися по допомогу.

Також ми розповідали, що деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на 20% доплату до пенсії. Це стосується мешканців гірських районів, а також внутрішньо переміщених осіб, які оселилися в такій місцевості.