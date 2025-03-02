Українцям доплачують за життя на висоті — хто та скільки може отримати у 2025 році

Гроші за життя в горах — кому та скільки доплачують у 2025
Деякі українці можуть розраховувати на додаткові гроші після виходу на пенсію. Це стосується громадян, які проживають на великій висоті в гірській місцевості.
Про те, кому та скільки будуть доплачувати за проживання в горах у 2025 році, зазначається в Законі України "Про статус гірських населених пунктів".
Кому доплачують за життя в горах у 2025 році
Деякі категорії українських пенсіонерів отримають надбавку до пенсії у розмірі 20%. Йдеться про мешканців гірських регіонів, а також внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до такої місцевості.
Мета цієї надбавки — допомогти жителям цих територій, які постають перед труднощами через складні природні умови та недостатньо розвинену інфраструктуру. Гірським статусом наділяють населені пункти, які:
- стикаються з нестачею соціально-побутових послуг;
- мають обмежені можливості для працевлаштування;
- розташовані на висоті від 400 метрів над рівнем моря;
- характеризуються ускладненою транспортною доступністю.
Як оформити надбавку у 2025 році
Щоб отримати надбавку в розмірі 20% до пенсії, необхідно виконати такі умови:
- оформити статус жителя гірської місцевості;
- бути офіційно зареєстрованим у гірському населеному пункті;
- протягом 30 днів після подання заяви отримати відповідне посвідчення.
Подати документи для оформлення доплати можна у місцевих органах влади, сільських чи міських радах або через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Раніше ми писали, що у березні 2025 року заплановане чергове щорічне підвищення пенсій. Проте індексація торкнеться не всіх українців, а деяким пенсіонерам доведеться зачекати кілька місяців, перш ніж вони отримають свої доплати.
Ми також розповідали, що пенсіонери можуть зіткнутися з неприємностями, якщо вчасно не подадуть необхідні дані до Пенсійного фонду України. У разі затримок із повідомленням про зміни ПФУ має право застосовувати штрафні санкції, що може призвести до суттєвого зменшення виплат людини.
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