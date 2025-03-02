Украинцам доплачивают за жизнь на высоте — кто и сколько может получить в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут рассчитывать на дополнительные деньги после выхода на пенсию. Это касается граждан, которые проживают на большой высоте в горной местности.

О том, кому и сколько будут доплачивать за проживание в горах в 2025 году, отмечается в Законе Украины "О статусе горных населенных пунктов".

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Некоторые категории украинских пенсионеров получат надбавку к пенсии в размере 20%. Речь идет о жителях горных регионов, а также внутренне перемещенных лиц, которые переехали в такую местность.

Цель этой надбавки — помочь жителям этих территорий, которые сталкиваются с трудностями из-за сложных природных условий и недостаточно развитой инфраструктуры. Горным статусом наделяют населенные пункты, которые:

сталкиваются с нехваткой социально-бытовых услуг;

имеют ограниченные возможности для трудоустройства;

расположены на высоте от 400 метров над уровнем моря;

характеризуются затрудненной транспортной доступностью.

Как оформить надбавку в 2025 году

Чтобы получить надбавку в размере 20% к пенсии, необходимо выполнить следующие условия:

оформить статус жителя горной местности;

быть официально зарегистрированным в горном населенном пункте;

в течение 30 дней после подачи заявления получить соответствующее удостоверение.

Подать документы для оформления доплаты можно в местных органах власти, сельских или городских советах, или через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Ранее мы писали, что в марте 2025 года запланировано очередное ежегодное повышение пенсий. Однако индексация коснется не всех украинцев, а некоторым пенсионерам придется подождать несколько месяцев, прежде чем они получат свои доплаты.

Мы также рассказывали, что пенсионеры могут столкнуться с неприятностями, если вовремя не подадут необходимые данные в Пенсионный фонд Украины. В случае задержек с уведомлением об изменениях ПФУ имеет право применять штрафные санкции, что может привести к существенному уменьшению выплат человека.