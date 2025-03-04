Дети войны в 2025 — какие льготы будет предоставлять государство в марте

Пожилой мужчина считает деньги. Фото: УНИАН

Законодательством Украины определено много категорий граждан, имеющих право на государственные льготы. В 2025 году "дети войны" также смогут воспользоваться рядом преимуществ. Соответствующий статус предоставляется украинцам, которые на момент окончания Второй мировой войны были несовершеннолетними.

О том, какие льготы могут получить граждане со статусом "ребенок войны" в марте 2025 года, отмечается в 5 статье Закона Украины "О социальной защите детей войны".

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Какие льготы имеют украинцы со статусом "ребенок войны" в марте

Граждане, не достигшие 18-летнего возраста до завершения Второй мировой войны, могут получить официальный статус "ребенка войны". Важно отличать это понятие от категории "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", что касается современных военных событий, в частности российской агрессии.

Для украинцев, которые имеют официальный статус "ребенок войны", в 2025 году государство будет предоставлять следующие льготы:

возможность выбирать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска;

право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в год;

гарантия сохранения рабочего места в случае сокращения персонала;

получение 100% выплат по временной нетрудоспособности независимо от трудового стажа;

первоочередное выделение земельных участков под строительство, садоводство или огородничество;

скидка 25% на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах норм потребления, если средний доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4 240 грн.

Официальное подтверждение статуса осуществляется органами социальной защиты путем внесения соответствующего штампа в пенсионное удостоверение.

Ранее мы писали, что государство ввело ряд льгот, чтобы повысить уровень жизни граждан с инвалидностью II группы. Впрочем, чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо правильно оформить все документы и знать, в какие учреждения следует обращаться за помощью.

Также мы рассказывали, что некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на 20% доплату к пенсии. Это касается жителей горных районов, а также внутренне перемещенных лиц, которые поселились в такой местности.