Деньги на коммуналку для УБД — кого могут лишить льгот в 2025 году

Мужчина просматривает коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Льготы — это важный элемент социальной поддержки как самих участников боевых действий (УБД), так и членов их семей. Однако существуют обстоятельства, при которых защитникам нужно обновить определенные данные, чтобы сохранить скидки на оплату коммуналки.

О том, почему УБД могут потерять коммунальные льготы в 2025 году, говорится в постановлении Кабмина.

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Большинство граждан со статусом участника боевых действий (УБД) могут не волноваться, ведь им льготы на коммунальные услуги продлевают автоматически. Однако есть одно условие: если обстоятельства, влияющие на предоставление и размер льгот, останутся неизменными. Это касается:

изменения категории льготника;

изменения адреса проживания УБД;

изменения в составе семьи военного;

изменения списка жилищно-коммунальных услуг.

В постановлении также отмечается, что в случае изменения любых из этих обстоятельств льготник должен в течение 30 календарных дней подать новое заявление в Пенсионный фонд.

Как продлить право на льготу

Чтобы продлить право на льготу в 2025 году, УБД нужно снова обратиться в Пенсионный фонд. Подать новое заявление можно следующими способами:

через почту;

через портал электронных услуг Пенсионного фонда;

с помощью электронной подписи через мобильное приложение "Дія".

Также это можно сделать лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что социальные гарантии для семей военных с официальным статусом УБД закреплены в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и их социальной защите". Некоторые льготы могут оформлять как сами ветераны, так и их родные, в частности жены.

Также мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — это граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, оккупации или других ситуаций. В 2025 году переселенцы смогут получать не только социальные выплаты, но и воспользоваться рядом льгот.