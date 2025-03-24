Деньги на коммуналку для УБД — кого могут лишить льгот в 2025 году

Коммунальные льготы для УБД — кого могут лишить в 2025 году
Льготы — это важный элемент социальной поддержки как самих участников боевых действий (УБД), так и членов их семей. Однако существуют обстоятельства, при которых защитникам нужно обновить определенные данные, чтобы сохранить скидки на оплату коммуналки.
О том, почему УБД могут потерять коммунальные льготы в 2025 году, говорится в постановлении Кабмина.
Почему могут лишить льгот на коммуналку
Большинство граждан со статусом участника боевых действий (УБД) могут не волноваться, ведь им льготы на коммунальные услуги продлевают автоматически. Однако есть одно условие: если обстоятельства, влияющие на предоставление и размер льгот, останутся неизменными. Это касается:
- изменения категории льготника;
- изменения адреса проживания УБД;
- изменения в составе семьи военного;
- изменения списка жилищно-коммунальных услуг.
В постановлении также отмечается, что в случае изменения любых из этих обстоятельств льготник должен в течение 30 календарных дней подать новое заявление в Пенсионный фонд.
Как продлить право на льготу
Чтобы продлить право на льготу в 2025 году, УБД нужно снова обратиться в Пенсионный фонд. Подать новое заявление можно следующими способами:
- через почту;
- через портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- с помощью электронной подписи через мобильное приложение "Дія".
Также это можно сделать лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.
Ранее мы писали, что социальные гарантии для семей военных с официальным статусом УБД закреплены в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и их социальной защите". Некоторые льготы могут оформлять как сами ветераны, так и их родные, в частности жены.
Также мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) — это граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, оккупации или других ситуаций. В 2025 году переселенцы смогут получать не только социальные выплаты, но и воспользоваться рядом льгот.
Читайте Новини.LIVE!