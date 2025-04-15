Залізничні знижки для УБД — які пільги надає Укрзалізниця у 2025

Чоловіки в військовій формі купують залізничні квитки. Фото: УНІАН

Квитки на потяги Укрзалізниці поступово дорожчають, а знайти вільне місце може виявитись ще тією задачкою. Проте для деяких категорій громадян передбачено пільги — вони можуть подорожувати потягами зі знижкою або безплатно. Це стосується і військових, які брали участь у бойових діях.

Про те, які пільги на проїзд Укрзалізницею мають учасники бойових дій у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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В Україні існує низка пільг на поїздки приміським, міським та міжміським залізничним транспортом для окремих категорій населення. Учасники бойових дій мають право раз на два роки скористатися безоплатним квитком у два боки або один раз на рік отримати 50% знижку на внутрішні залізничні рейси. Також пільги мають:

Ветерани силових структур — мають право на безплатний проїзд у приміських потягах. Учасники Революції Гідності — мають право на одну безплатну поїздку в обидва боки щороку, а також на 50% знижку без обмежень кількості поїздок по Україні. Батьки загиблих, померлих чи зниклих безвісти військовослужбовців — можуть один раз на два роки безплатно подорожувати туди й назад або один раз на рік придбати квитки зі знижкою 50% на рейси всередині країни. Ветерани Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше — можуть щороку отримати знижку 50% на проїзд або користуватися потягами безплатно з 1 жовтня по 15 травня. До посвідчення необхідно додати лист із талонами.

Також додаткові знижки мають Герої Радянського Союзу та кавалери ордена Слави. Вони можуть один раз на рік безоплатно скористатися проїздом у вагонах класу "СВ" як на внутрішніх, так і на міжнародних маршрутах. Повний перелік пільговиків можна знайти на сайті Укрзалізниці, але через масштабну кібератаку його все ще повністю не відновили.

Раніше ми писали, що в Україні передбачено низку соціальних гарантій для громадян, які брали участь у бойових діях. Частина таких пільг надається також членам їхніх родин, зокрема батькам військовослужбовців.

Також ми розповідали, що окремі категорії громадян мають можливість подорожувати залізничним транспортом безплатно або з істотною знижкою. Це стосується як приміських електропоїздів, так і регіональних маршрутів та деяких потягів далекого прямування. Конкретні умови залежать від соціального статусу пасажира.