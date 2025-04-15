Железнодорожные скидки для УБД — какие льготы предоставляет Укрзализныця в 2025

Мужчины в военной форме покупают железнодорожные билеты. Фото: УНИАН

Билеты на поезда Укрзализныци постепенно дорожают, а найти свободное место может оказаться еще той задачкой. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы — они могут путешествовать поездами со скидкой или бесплатно. Это касается и военных, которые принимали участие в боевых действиях.

О том, какие льготы на проезд Укрзализныцей имеют участники боевых действий в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Имеют ли УБД скидки на железнодорожные билеты

В Украине существует ряд льгот на поездки пригородным, городским и междугородным железнодорожным транспортом для отдельных категорий населения. Участники боевых действий имеют право раз в два года воспользоваться бесплатным билетом в две стороны или один раз в год получить 50% скидку на внутренние железнодорожные рейсы. Также льготы имеют:

Ветераны силовых структур — имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Участники Революции Достоинства — имеют право на одну бесплатную поездку в обе стороны ежегодно, а также на 50% скидку без ограничений количества поездок по Украине. Родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих — могут один раз в два года бесплатно путешествовать туда и обратно или один раз в год приобрести билеты со скидкой 50% на рейсы внутри страны. Ветераны Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более — могут ежегодно получить скидку 50% на проезд или пользоваться поездами бесплатно с 1 октября по 15 мая. К удостоверению необходимо приложить письмо с талонами.

Также дополнительные скидки имеют Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы. Они могут один раз в год бесплатно воспользоваться проездом в вагонах класса "СВ" как на внутренних, так и на международных маршрутах. Полный перечень льготников можно найти на сайте Укрзализныци, но из-за масштабной кибератаки его все еще полностью не восстановили.

Ранее мы писали, что в Украине предусмотрен ряд социальных гарантий для граждан, которые принимали участие в боевых действиях. Часть таких льгот предоставляется также членам их семей, в частности родителям военнослужащих.

Также мы рассказывали, что отдельные категории граждан имеют возможность путешествовать железнодорожным транспортом бесплатно или с существенной скидкой. Это касается как пригородных электропоездов, так и региональных маршрутов и некоторых поездов дальнего следования. Конкретные условия зависят от социального статуса пассажира.