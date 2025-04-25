Какие льготы положены работникам полиции — перечень

Работники полиции. Фото: УНИАН

Работники правоохранительных органов и ветераны Национальной полиции могут рассчитывать на ряд льгот от государства. В частности, у них есть право на бесплатный проезд некоторыми видами транспорта, а также на компенсацию за аренду жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие льготы и выплаты положены работникам полиции в Украине.

Реклама

Читайте также:

Бесплатный проезд

В соответствии с п. 7 ч. 10 ст. 62 Закона Украины "О Национальной полиции", работники полиции имеют право пользоваться бесплатно всеми видами общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), а также попутным транспортом. Но исключительно во время выполнения полицейских полномочий.

В служебных командировках работники полиции имеют право на внеочередное приобретение билетов и размещение в гостиницах при предъявлении служебного удостоверения и командировочного удостоверения.

Медицинское обеспечение

Согласно статье 95 Закона Украины "О Национальной полиции", работникам полиции гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел Украины.

Если по месту прохождения службы, месту жительства или временного пребывания полицейских заведение здравоохранения Министерства внутренних дел Украины отсутствует, то бесплатная медицинская помощь предоставляется государственными или коммунальными учреждениями здравоохранения.

Право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях Министерства внутренних дел Украины имеют также:

члены семей полицейских (жена (муж), дети до 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях — до 23 лет);

члены семей полицейских, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами во время прохождения службы.

Полицейским и членам их семей (жена (муж), дети до 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях — до 23 лет) также полагаются скидки на оздоровление и отдых в медицинских реабилитационных центрах, санаториях, домах отдыха, пансионатах и оздоровительных учреждениях Министерства внутренних дел Украины. Работники полиции платят 25%, а члены их семей — 50% от стоимости путевки.

Члены семей полицейских, погибших (умерших) во время прохождения службы, имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление один раз в два года. К таким членам семей относятся:

жена (муж), если она (он) не женились во второй раз;

дети до 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях — до 23 лет;

дети — инвалиды с детства (независимо от возраста).

Компенсация за наем жилья

Постановление Кабинета министров Украины №886 "Об утверждении Порядка выплаты и определения размера денежной компенсации полицейским за наем ими жилья" предусматривает выплату работникам полиции компенсации за аренду жилья, если они не имеют собственного в населенном пункте, где проходят службу.

Компенсация выплачивается ежемесячно в таком размере:

два прожиточных минимума в г. Киеве — 6 056 грн ;

; 1,5 прожиточного минимума в Симферополе, Севастополе и областных центрах — 4 542 грн ;

; 1 прожиточный минимум в других населенных пунктах Украины — 3 028 грн.

Выплаты увеличиваются в 1,5 раза при наличии у работника полиции трех и более членов семьи.

Льготы для ветеранов Национальной полиции

Ветеранам военной службы, органов внутренних дел и Национальной полиции, согласно соответствующему закону, предусмотрены в частности следующие социальные гарантии:

50% скидки на квартплату и коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электроэнергию, стационарную связь);

50% скидки на топливо, в том числе жидкое (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления);

первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;

первоочередное медицинское обследование, диспансеризация и госпитализация;

первоочередное бесплатное зубопротезирование;

санаторно-курортное лечение в некоторых санаториях;

бесплатный проезд (туда и обратно) в пределах Украины один раз в год железнодорожным, водным или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси) при наличии удостоверения установленного образца.

Кроме того, лица с вышеуказанным статусом имеют право преимущественного оставления на работе, на которую они были зачислены впервые после увольнения со службы, при сокращении численности или штата работников.

Ранее мы объясняли, какие льготы доступны украинцам с III группой инвалидности.

Также узнавайте, может ли жена УБД подать заявление на льготы и на какую поддержку можно рассчитывать.