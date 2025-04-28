Бесплатный проезд — в каком транспорте действуют льготы и кто сможет ими воспользоваться в мае

Бесплатный проезд в транспорте — кто будет иметь льготы в мае
Согласно украинскому законодательству, бесплатный проезд общественным транспортом предоставляется определенным категориям граждан, среди которых военные, люди с инвалидностью, многодетные семьи и дети до шести лет. Для того чтобы воспользоваться этим правом, пассажир должен предоставить документ, подтверждающий право на льготу.
О том, кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
У кого проезд в маршрутке будет бесплатным в мае
Маршрутки — это один из самых распространенных видов транспорта в Украине. Стоимость проезда в них может существенно отличаться в зависимости от населенного пункта. Однако есть категории граждан, которые могут ездить маршрутками бесплатно:
- Дети из многодетных семей.
- Лица с инвалидностью из-за участия в войне.
- Участники боевых действий и приравненные к ним лица.
- Родители военных, погибших или пропавших без вести.
- Срочники — военнослужащие срочной службы.
- Дети до шести лет (если не занимают отдельного места).
- Реабилитированные люди с инвалидностью, пострадавшие от политических репрессий.
- Полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей.
- Люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий.
- Ветераны правоохранительных органов, СБУ, прокуратуры, спасатели и пожарные.
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I и II категории), а также дети с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС.
Льготный проезд в метро в мае 2025 года
Метрополитен — это еще один популярный вид транспорта в крупных городах. Тысячи украинцев выбирают именно подземку, чтобы избежать пробок, присущих мегаполисам. В киевском метрополитене стоимость проезда составляет 8 гривен, но некоторым пассажирам покупать билет не нужно. В мае право на бесплатный проезд в метро будут иметь:
- Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина").
- Участники Второй мировой войны и другие лица, которым предоставлено такое право.
- Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина").
- Люди с инвалидностью из-за участия в боевых действиях и их сопровождающие (с соответствующими документами).
Граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы также имеют право на льготы. Это касается:
- Ликвидаторов второй категории.
- Детей, ставших инвалидами из-за ЧАЭС.
- Людей с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.
Кроме того, право на льготный проезд имеют ветераны различных силовых структур, в частности:
- Военнослужащие (УБД).
- Ветераны Национальной полиции.
- Ветераны органов внутренних дел.
- Работники государственной пожарной службы.
- Работники налоговой милиции в отставке.
- Бывшие сотрудники гражданской защиты.
- Бывшие сотрудники Бюро экономической безопасности.
- Работники Государственной уголовно-исполнительной службы.
- Сотрудники Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Также на льготы имеют право военные с инвалидностью, полученной во время службы, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.
Ранее мы писали, что в Украине для определенных категорий граждан действуют льготы на проезд железнодорожным транспортом. В 2025 году некоторым пассажирам будет предоставлена возможность покупать билеты на поезд, оплачивая лишь половину их стоимости.
Также мы рассказывали, что государство предоставляет участникам боевых действий ряд льгот и социальных гарантий, в частности, право на бесплатный проезд в различных видах городского и междугородного транспорта. Однако на практике не все перевозчики выполняют эти условия.
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