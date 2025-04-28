Бесплатный проезд — в каком транспорте действуют льготы и кто сможет ими воспользоваться в мае

Женщина показывает пенсионное удостоверение сотруднику метро. Фото: УНИАН

Согласно украинскому законодательству, бесплатный проезд общественным транспортом предоставляется определенным категориям граждан, среди которых военные, люди с инвалидностью, многодетные семьи и дети до шести лет. Для того чтобы воспользоваться этим правом, пассажир должен предоставить документ, подтверждающий право на льготу.

О том, кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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У кого проезд в маршрутке будет бесплатным в мае

Маршрутки — это один из самых распространенных видов транспорта в Украине. Стоимость проезда в них может существенно отличаться в зависимости от населенного пункта. Однако есть категории граждан, которые могут ездить маршрутками бесплатно:

Дети из многодетных семей. Лица с инвалидностью из-за участия в войне. Участники боевых действий и приравненные к ним лица. Родители военных, погибших или пропавших без вести. Срочники — военнослужащие срочной службы. Дети до шести лет (если не занимают отдельного места). Реабилитированные люди с инвалидностью, пострадавшие от политических репрессий. Полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей. Люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий. Ветераны правоохранительных органов, СБУ, прокуратуры, спасатели и пожарные. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I и II категории), а также дети с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС.

Льготный проезд в метро в мае 2025 года

Метрополитен — это еще один популярный вид транспорта в крупных городах. Тысячи украинцев выбирают именно подземку, чтобы избежать пробок, присущих мегаполисам. В киевском метрополитене стоимость проезда составляет 8 гривен, но некоторым пассажирам покупать билет не нужно. В мае право на бесплатный проезд в метро будут иметь:

Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина"). Участники Второй мировой войны и другие лица, которым предоставлено такое право. Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина"). Люди с инвалидностью из-за участия в боевых действиях и их сопровождающие (с соответствующими документами).

Граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы также имеют право на льготы. Это касается:

Ликвидаторов второй категории. Детей, ставших инвалидами из-за ЧАЭС. Людей с инвалидностью среди ликвидаторов и пострадавших.

Кроме того, право на льготный проезд имеют ветераны различных силовых структур, в частности:

Военнослужащие (УБД). Ветераны Национальной полиции. Ветераны органов внутренних дел. Работники государственной пожарной службы. Работники налоговой милиции в отставке. Бывшие сотрудники гражданской защиты. Бывшие сотрудники Бюро экономической безопасности. Работники Государственной уголовно-исполнительной службы. Сотрудники Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Также на льготы имеют право военные с инвалидностью, полученной во время службы, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Украине для определенных категорий граждан действуют льготы на проезд железнодорожным транспортом. В 2025 году некоторым пассажирам будет предоставлена возможность покупать билеты на поезд, оплачивая лишь половину их стоимости.

Также мы рассказывали, что государство предоставляет участникам боевых действий ряд льгот и социальных гарантий, в частности, право на бесплатный проезд в различных видах городского и междугородного транспорта. Однако на практике не все перевозчики выполняют эти условия.