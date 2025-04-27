Знижки від Укрзалізниці — кому відпускатимуть квитки за пів ціни у травні

Провідниці перевіряють квитки пасажирів. Фото: УНІАН

В Україні є пільги на проїзд залізничним транспортом для окремих категорій громадян. У 2025 році деякі пасажири можуть придбати квитки на потяг, сплативши лише половину їх вартості.

Про те, хто матиме знижки на залізничні квитки у травні 2025 року, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Кому Укрзалізниця надаватиме знижки в травні

Студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учні ПТНЗ мають можливість купувати квитки за пів ціни на загальні та плацкартні вагони, а також на вагони 2-3 класу на всіх міжміських поїздах. Пільга також поширюється на вагони регіональних поїздів і поїздів приміського сполучення.

Однак на поїздки у вагонах вищих категорій, таких як СВ, купе та 1 клас, потрібно платити повну вартість квитка. Також подорожувати потягом за пів ціни у травні зможуть:

З 1 жовтня по 15 травня особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та супроводжуючі осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю мають право на 50% знижку на внутрішніх рейсах (не більше одного супроводжуючого). Люди з інвалідністю внаслідок війни І та II групи можуть отримати безплатний проїзд на внутрішніх рейсах один раз на рік (в обидві сторони), а з 1 жовтня до 15 травня — знижку 50%. Безплатний проїзд один раз на рік на внутрішніх рейсах та зі знижкою 50% з 1 жовтня по 15 травня надається людям з інвалідністю внаслідок війни II та III групи, а також учасникам бойових дій Другої світової війни, які досягли 85 років. Люди з інвалідністю внаслідок війни III групи можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки або один раз на рік зі знижкою 50%. Учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд один раз на два роки або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Також батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців мають право на безплатний проїзд один раз на два роки або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Раніше ми писали, що метро залишається популярним транспортом у великих містах і тисячі українців щодня ним користуються. Для більшості громадян проїзд є платним, але деякі категорії населення можуть їздити безплатно.

Також ми розповідали, що в травні 2025 року право на безплатний проїзд у маршрутках збережеться для пільгових категорій громадян. Ці знижки закріплені законодавством і водії не можуть відмовити в проїзді на загальних маршрутах.