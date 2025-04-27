Скидки от Укрзализныци — кому будут отпускать билеты за полцены в мае

Проводницы проверяют билеты пассажиров. Фото: УНИАН

В Украине есть льготы на проезд железнодорожным транспортом для отдельных категорий граждан. В 2025 году некоторые пассажиры могут приобрести билеты на поезд, оплатив лишь половину их стоимости.

О том, кто будет иметь скидки на железнодорожные билеты в мае 2025 года, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученики ПТУЗ имеют возможность покупать билеты за полцены на общие и плацкартные вагоны, а также на вагоны 2-3 класса на всех междугородних поездах. Льгота также распространяется на вагоны региональных поездов и поездов пригородного сообщения.

Однако, на поездки в вагонах высших категорий, таких как СВ, купе и 1 класс, нужно платить полную стоимость билета. Также путешествовать поездом за пол цены в мае смогут:

С 1 октября по 15 мая лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью имеют право на 50% скидку на внутренних рейсах (не более одного сопровождающего). Люди с инвалидностью вследствие войны I и II группы могут получить бесплатный проезд на внутренних рейсах один раз в год (в обе стороны), а с 1 октября по 15 мая — скидку 50%. Бесплатный проезд один раз в год на внутренних рейсах и со скидкой 50% с 1 октября по 15 мая предоставляется людям с инвалидностью вследствие войны II и III группы, а также участникам боевых действий Второй мировой войны, достигшим 85 лет. Люди с инвалидностью вследствие войны III группы могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года или один раз в год со скидкой 50%. Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд один раз в два года или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Также родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих имеют право на бесплатный проезд один раз в два года или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Ранее мы писали, что метро остается популярным транспортом в крупных городах и тысячи украинцев ежедневно им пользуются. Для большинства граждан проезд является платным, но некоторые категории населения могут ездить бесплатно.

Также мы рассказывали, что в мае 2025 года право на бесплатный проезд в маршрутках сохранится для льготных категорий граждан. Эти скидки закреплены законодательством и водители не могут отказать в проезде на общих маршрутах.