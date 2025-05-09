Льготы для людей с инвалидностью в 2025 году — в каком транспорте проезд покрывает государство

Места для людей с инвалидностью. Фото: УНИАН

Бесплатный проезд — это важный элемент поддержки, который гарантирует государство уязвимым слоям населения Украины. В 2025 году люди с инвалидностью могут пользоваться большинством видов общественного транспорта не оплачивая билет, однако эта льгота работает не везде.

О том, в каких видах общественного транспорта могут бесплатно ездить люди с инвалидностью в 2025 году, объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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В каком транспорте имеют льготы люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью, дети с особыми потребностями и один сопровождающий имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси и метро):

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

маршрутках.

Также платить не нужно во всем пригородном транспорте. Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь удостоверение или справку, подтверждающую право на бесплатный проезд.

Отдельно предусмотрено, что люди с инвалидностью I и II групп по зрению, те, кто имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, а также дети с инвалидностью вместе с сопровождающим могут бесплатно ездить еще и в метро.

Кроме того, с 1 октября по 15 мая для таких лиц и их сопровождающих действует 50% скидка на билеты в пределах Украины — на самолетах, поездах, автобусах и даже на речном транспорте. Все транспортные компании, независимо от того, государственные они или частные, должны предоставлять эти льготы в соответствии с законом.

Стоит также отметить, что размер пенсии или социальной помощи не влияет на право пользоваться транспортными льготами.

Могут ли отказать в льготном проезде человеку с инвалидностью

Перевозчики не имеют права отказывать в льготном проезде, кроме случаев, прямо определенных законом. Более того, они обязаны делать свой транспорт и станции удобными для людей с инвалидностью.

Однако на практике нарушения случаются довольно часто — водители маршруток иногда отказывают, ссылаясь на "уже занятые льготные места". Однако такой отказ — это нарушение закона. За это предусмотрен штраф — 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, достигшие 60-летнего возраста, могут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако стоит учитывать, что эта льгота не распространяется на все виды транспорта.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий (УБД) имеют доступ к широкому спектру социальных преимуществ, в частности возможность бесплатно или со скидкой пользоваться определенными услугами. Одной из главных гарантий является бесплатный проезд.