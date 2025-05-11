Льготы для учителей — как государство поддерживает педагогов в 2025 году

Учительница проводит дистанционный урок. Фото: УНИАН

Профессия учителя очень ответственная и тяжелая, а потому государство оказывает дополнительную поддержку педагогам в виде льгот. В 2025 году для преподавателей предусмотрено право на пенсию за выслугу лет, а также дополнительную поддержку при оплате коммунальных услуг. Однако, для получения этих льгот, человек должен соответствовать определенным критериям.

О том, какие льготы предоставляет государство украинским учителям в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Пенсия за выслугу лет для педагогов

В 2025 году украинские педагоги смогут воспользоваться льготными условиями выхода на пенсию за выслугу лет. Для этого нужно иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь 55-летнего возраста. Эти условия определены пунктом "е" статьи 55 закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Важно отметить, что такая пенсия предоставляется только после прекращения трудовой деятельности на должности, дающей право на ее получение. Если педагог после назначения пенсии возвращается на подобную работу, выплаты будут приостановлены до его следующего увольнения.

Коммунальные льготы для учителей в 2025 году

Кроме того, учителя, которые уже вышли на пенсию и проживают в сельской местности, могут воспользоваться жилищно-коммунальными льготами. В частности, они имеют право на полное возмещение расходов на коммунальные услуги, включая 100% скидку на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

печного топлива и сжиженного газа, в пределах социальных норм.

Однако для этого необходимо постоянно проживать в селе, а среднемесячный доход на одного члена семьи пенсионера не должен превышать 4 240 грн.

Ранее мы писали, что участники боевых действий и их семьи в Украине имеют право на получение ряда льгот и гарантий от государства. Это скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд и медицинские услуги. Однако этот список льгот не является исчерпывающим, а потому защитники имеют доступ к другим видам поддержки.

Также мы рассказывали, что бесплатный проезд является важной частью государственной поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. В 2025 году люди с инвалидностью смогут бесплатно пользоваться большинством видов общественного транспорта. Однако эта льгота не действует везде.