Учителя начальной школы — на какую среднюю зарплату могут рассчитывать в 2025 году

Учительница дистанционно проводит урок. Фото: УНИАН

Вопрос зарплаты учителей в Украине всегда стоял остро. Педагоги могут рассчитывать на должностные оклады разных размеров, это зависит от стажа, выслуги лет, наличия надбавок и тому подобное. Возникает вопрос, сколько в среднем зарабатывают учителя начальных классов и как изменился их доход за последний год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая зарплата в учителей начальных классов по состоянию на 2025 год.

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Средний доход педагогов

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, учитель начальных классов получает 19 000 грн в среднем по состоянию на май 2025 года. Этот показатель вывели на основе информации о зарплате в 243 вакансиях. Если брать отдельно Киев, то имеем другой уровень заработка — 22 000 грн.

Что интересно, за год ситуация изменилась в сторону увеличения среднего дохода учителей начальных классов. В мае 2024-го педагоги получали 17 000 грн ежемесячно, в ноябре-декабре фиксировали проседание до 16 000 грн, а с января 2025 года начался планомерный рост выплаты.

Динамика средней зарплаты учителя начальных классов. Фото: скриншот

Что влияет на зарплату учителя

Если речь о государственных школах, а не частных, то доход сотрудников учреждений образования зависит от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов. В приложении к приказу Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 № 557 указаны тарифные разряды, по которым исчисляют должностные оклады учителей:

без категории — 10-11 тарифный разряд;

вторая категория — 12 тарифный разряд;

первая категория — 13 тарифный разряд;

высшая категория — 14 тарифный разряд.

Должностным окладом зарплаты не ограничиваются. Существуют разнообразные надбавки, в частности за выслугу лет и престижность труда. В первом случае сотрудник может рассчитывать на увеличение от 10% до 30% (в зависимости от стажа педагогической работы), во втором — на повышение дохода от 5% до 30%.

Плюс с 1 января 2025 года учителям ввели доплату за работу в неблагоприятных условиях — 1 000 грн ежемесячно. Предполагается, что с 1 сентября сумма надбавки составит 2 000 грн. И не стоит забывать о премиях совместно с вознаграждением за добросовестный труд.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя в Украине могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет и дополнительную поддержку при оплате коммунальных услуг. Льготы включают 100% скидки для педагогов, которые проживают в сельской местности и уже стали пенсионерами.

Также мы писали, что на сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию об увеличении оплаты труда педагогов. В ответ на обращение Денис Шмыгаль написал, что повышение зарплаты требует больших дополнительных расходов из бюджета.