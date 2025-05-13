Учителя начальной школы — на какую среднюю зарплату могут рассчитывать в 2025 году

Зарплата учителя начальных классов — сколько получает в 2025 году
Вопрос зарплаты учителей в Украине всегда стоял остро. Педагоги могут рассчитывать на должностные оклады разных размеров, это зависит от стажа, выслуги лет, наличия надбавок и тому подобное. Возникает вопрос, сколько в среднем зарабатывают учителя начальных классов и как изменился их доход за последний год.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая зарплата в учителей начальных классов по состоянию на 2025 год.
Средний доход педагогов
Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, учитель начальных классов получает 19 000 грн в среднем по состоянию на май 2025 года. Этот показатель вывели на основе информации о зарплате в 243 вакансиях. Если брать отдельно Киев, то имеем другой уровень заработка — 22 000 грн.
Что интересно, за год ситуация изменилась в сторону увеличения среднего дохода учителей начальных классов. В мае 2024-го педагоги получали 17 000 грн ежемесячно, в ноябре-декабре фиксировали проседание до 16 000 грн, а с января 2025 года начался планомерный рост выплаты.
Что влияет на зарплату учителя
Если речь о государственных школах, а не частных, то доход сотрудников учреждений образования зависит от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов. В приложении к приказу Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 № 557 указаны тарифные разряды, по которым исчисляют должностные оклады учителей:
- без категории — 10-11 тарифный разряд;
- вторая категория — 12 тарифный разряд;
- первая категория — 13 тарифный разряд;
- высшая категория — 14 тарифный разряд.
Должностным окладом зарплаты не ограничиваются. Существуют разнообразные надбавки, в частности за выслугу лет и престижность труда. В первом случае сотрудник может рассчитывать на увеличение от 10% до 30% (в зависимости от стажа педагогической работы), во втором — на повышение дохода от 5% до 30%.
Плюс с 1 января 2025 года учителям ввели доплату за работу в неблагоприятных условиях — 1 000 грн ежемесячно. Предполагается, что с 1 сентября сумма надбавки составит 2 000 грн. И не стоит забывать о премиях совместно с вознаграждением за добросовестный труд.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, учителя в Украине могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет и дополнительную поддержку при оплате коммунальных услуг. Льготы включают 100% скидки для педагогов, которые проживают в сельской местности и уже стали пенсионерами.
Также мы писали, что на сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию об увеличении оплаты труда педагогов. В ответ на обращение Денис Шмыгаль написал, что повышение зарплаты требует больших дополнительных расходов из бюджета.
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