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Главная Экономика Зарплаты учителей в Украине — стоит ли ожидать повышения

Зарплаты учителей в Украине — стоит ли ожидать повышения

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Дата публикации 9 июня 2025 11:33
Зарплаты в образовании — стоит ли учителям в Украине рассчитывать на повышение доходов
Учительница с детьми на уроке. Фото: Freepik

Документы, регулирующие выплату зарплаты учителям в Украине, разработаны 20-30 лет назад и не соответствуют современным требованиям. Государству надо подходить к этому системно — менять формат подходов к выплате заработной платы как таковой.

Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью РБК-Украина.

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Омбудсмен объяснила, что в этом вопросе важна позиция правительства, Министерства финансов Украины. Ведь именно они выделяют средства на заработную плату.

"Здесь есть проблема: установлена ставка учителя, и ее размер не дотягивает даже до минимальной заработной платы. А дальше идет большое количество доплат и надбавок: за выслугу лет, за классное руководство, за проверку тетрадей, за престижность и т.д.", — отметила Надежда Лещик.

Она добавила, что документы, регулирующие выплату зарплаты педагогам, устаревшие, ведь разрабатывались несколько десятков лет назад и не соответствуют современным требованиям. Поэтому государству надо кардинально изменить формат подходов к выплате зарплат учителям.

Чиновница рассказала, что обращалась в органы власти, в частности в Кабинет Министров Украины, с предложением разрабатывать новые подходы, заложив в них постепенное повышение зарплат. Однако омбудсмен подчеркнула, что одновременно повысить всем педагогам зарплату в условиях военного положения невозможно из-за ограниченных финансовых возможностей государства, но постепенное повышение необходимо.

Доплата за престижность — что хотят изменить

Лещик напомнила, что Кабмин ввел доплату педагогам за работу в неблагоприятных условиях. Есть еще надбавка за престижность труда, которая может составлять от 5% до 30% — ее размер определяют община и директор.
Однако с 1 января 2025 года некоторые общины снизили эти надбавки, например, с 25% до 5%. В итоге некоторые педагоги получили ту же самую зарплату.

Учитывая, что надбавка за престижность закладывается в образовательную субвенцию, омбудсмен предлагает зафиксировать ее на уровне 20-25%, чтобы избежать больших колебаний. Сейчас это предложение находится на рассмотрении Министерства образования и Кабинета Министров Украины.

Ранее мы писали, что МОН подготовило несколько весомых нововведений для украинцев осенью 2025 года. Изменения в частности коснутся повышения квалификации учителей, образовательного процесса и системы создания учебников.

Также узнавайте, какую зарплату в 2025 году получает учитель начальных классов в Украине.

образование зарплаты учителя омбудсмен Министерство образования и науки Украины
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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