Зарплата на каникулах — сколько получают учителя летом

Учительница у школьной доски. Фото: Freepik

Лето — период каникул для школьников, тогда как учителя продолжают работать. Уроки они не ведут, однако активно готовятся к новому учебному году, проходят курсы повышения квалификации, ведут отчетную документацию. Поэтому многих интересует, на какую зарплату учителя могут рассчитывать во время летних каникул.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут получать педагоги летом.

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Согласно пункту 71 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, за время работы в период каникул оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которым разрешается вести преподавательскую работу или занятия с кружковцами в том же учреждении, осуществляется из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

То есть учителя, а также все другие работники заведений образования летом получают ту же зарплату, что и в течение учебного года.

Заработная плата учителя — как начисляется

Как объяснили на платформе "Педрада", заработная плата педагога включает:

должностной оклад;

надбавку за выслугу лет;

надбавку за престижность труда;

другие доплаты.

Кроме того, учителя имеют право на повышение должностного оклада на 10% в соответствии с Постановлением КМУ "О повышении оплаты труда педагогических работников" от 11.01.2018 №22. И уже от размера должностного оклада, повышенного на эти 10%, учителю рассчитывают все остальные доплаты и надбавки.

Размеры должностных окладов педагогических сотрудников в заведениях образования зависят от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (далее — ЕТС). Это утверждено приказом МОН от 26.09.2005 № 557 и постановлением Кабинета министров от 30.08.2002 №1298.

Доплата за выслугу лет начисляется в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа педагогической работы:

свыше 3 лет — 10%;

свыше 10 лет — 20%;

свыше 20 лет — 30%.

Доплата за престижность труда устанавливается в размере от 5% до 30% должностного оклада. Размер доплаты определяет руководитель учебного заведения в пределах фонда оплаты труда.

Другие надбавки и доплаты и их размеры указаны в постановлении Кабмина №1391.

Кроме того, как во время учебного года, так и в период каникул, учебное заведение имеет право за счет собственных поступлений и других источников, не запрещенных законодательством, устанавливать педработникам доплаты, надбавки, премии и другие виды поощрений.

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