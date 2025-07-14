Доходы педагогов — сколько готовы платить учителям труда в Украине

Учитель и ученик на уроке труда. Фото иллюстративное: Freepik.

В современной украинской школе учитель труда выполняет чрезвычайно важную роль. Ведь он не просто учит детей работе с инструментами или бытовым навыкам, но и формирует у них практическое мышление, ответственность и самостоятельность.

Новини.LIVE выясняли, сколько готовы платить учителям труда в Украине.

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Средняя зарплата учителя труда

Как свидетельствует статистика на портале Work.ua, сформированная по данным 47 вакансий, средняя зарплата учителя труда в Украине, по состоянию на 14 июля 2025 года, составляет 12 500 грн. В годовом измерении этот показатель не изменился — такую же сумму в среднем предлагали учителям труда в июле 2024-го.

Где учителям труда платят больше всего

В соответствующем разделе на портале по поиску работы сейчас доступно 27 вакансий. Исходя из предложений, больше всего — 30 000 грн — готовы платить токарю-мастеру производственного обучения, оператору станков с программным управлением в ПТУ №2 города Днепр.

От 15 000 до 20 000 грн предлагают мастеру производственного обучения в Винницком областном автоучкомбинате.

В столице ищут на педагогическую должность мастера производственного обучения по профессиям "Монтажник гипсокартонных конструкций", "Столяр строительный" в "Киевском профессиональном колледже "Левобережный". За восьмичасовой рабочий день предлагают зарплату 16 000-18 000 грн в зависимости от педстажа и квалификации кандидата.

Будут ли повышать зарплаты учителям

Как сообщалось, образовательный омбудсмен Надежда Лещик объяснила, что в вопросе оплаты труда педагогов прежде всего важна позиция правительства и Министерства финансов Украины. Ведь именно они выделяют средства на заработную плату.

"Здесь есть проблема: установлена ставка учителя и ее размер не дотягивает даже до минимальной заработной платы. А дальше идет большое количество доплат и надбавок: за выслугу лет, за классное руководство, за проверку тетрадей, за престижность и т.д.", — отметила омбудсмен.

Она добавила, что документы, регулирующие выплату зарплаты педагогам, устаревшие, ведь разрабатывались несколько десятков лет назад и не соответствуют современным требованиям. Поэтому государству надо кардинально изменить формат подходов к выплате зарплат учителям.

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