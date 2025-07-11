Поріг багатства у США — скільки треба грошей, щоб вважатися заможним у 2025

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Американці назвали суму, наявність якої на банківському рахунку вважається ознакою багатства. Що цікаво, для представників різних поколінь поріг заможності досить сильно варіюється. Так само коливається показник для відчуття "фінансового комфорту".

Про це свідчить дослідження компанії Charles Schwab Corporation.

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Поріг багатства у США

На основі опитування понад 2 000 дорослих американців віком від 21 до 75 років вдалося визначити точну суму, яка робить людину заможною. Станом на 2025 рік це мінімум 2,3 млн доларів. Минулого року поріг входження у когорту багатіїв був вищий — 2,5 млн доларів.

Аби почувати себе "фінансово комфортно", мешканцям Сполучених Штатів Америки потрібно щонайменше 839 000 доларів на рахунку. Автори дослідження поділили респондентів на групи і з’ясували, що поріг багатства підвищується з віком. Тобто чим доросліша людина, тим більше потребує грошей:

покоління Z — від 1,7 млн доларів;

міленіали — від 2,1 млн доларів;

покоління X — від 2,1 млн доларів;

бумери — від 2,8 млн доларів.

Такий самий поділ маємо з сумою для характеристики фінансового комфорту. Щоправда, різниця між відповідями наймолодших і найстарших респондентів колосальна:

покоління Z — від 329 000 доларів;

міленіали — від 847 000 доларів;

покоління X — від 783 000 доларів;

бумери — від 943 000 доларів.

Інший цікавий результат дослідження стосується понять, які для американців є ознаками багатства. На питання, що означає бути заможним, 45% опитуваних відповіли "щастя", 44% — "сума грошей в гаманці", 37% — "фізичне здоров’я", 32% — "психічне здоров’я", 20% — "досягнення".

Кого вважають багатими в Польщі

Раніше ми розповідали, скільки потрібно заробляти на місяць у Польщі, щоб вийти за межі середнього класу. Використавши підхід дослідників із Німецького економічного інституту в Кельні, поляки з’ясували точний розмір доходу для самотньої людини, пари та повноцінної сім’ї.

Аби вважатися багатим, необхідно заробляти понад 250% від медіанного чистого доходу домогосподарства, скоригованого на потреби. Так, одній людині достатньо мати від 12 500 злотих/міс. (145 000 грн), парі — від 18 700 злотих/міс. (217 000 грн), родині з однією дитиною — від 22 500 злотих/міс. (261 000 грн).

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні у 2025 році становить 2 920 грн. Ця сума не покриває базових потреб, тоді як у ЄС вона враховує реальні витрати на житло, їжу, транспорт і медицину. Ми дізналися, який прожитковий мінімум у країнах Європи.

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