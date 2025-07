Ребров, Ракицький і Довбик — на чому заробляють дружини топових футболістів (фото)

Дарія Савіна. Фото: savinadasha/Instagram

Обраниці топових українських футболістів не живуть за рахунок зіркових чоловіків. Вони відкривають власні бізнеси, заробляють рекламою в соціальних мережах тощо. Іншими словами, мають непоганий дохід і поповнюють сімейний бюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займаються дружини Сергія Реброва, Ярослава Ракицького, Валерія Бондаря та інших футболістів.

Реклама

Читайте також:

Мирослава (дружина Владислава Дубінчака)

Поки чоловік грає в київському "Динамо", Мирослава займається розвитком блогу в Instagram. У червні 2023 року дівчина запустила бренд одягу MERI STRUSS, гасло якого звучить "Too classy for this world" ("Занадто класно для цього світу"). На сторінку бренду підписалося понад 20 000 людей, що свідчить про широку впізнаваність. Плюс Мирослава іноді заробляє рекламними інтеграціями.

Владислав і Мирослава Дубінчаки. Фото: meristruss/Instagram

Дарія Савіна (дружина Валерія Бондаря)

Вболівальники донецького "Шахтаря" добре знають Дашу, оскільки вона є офіційною клубною ведучою гірників. Популярність в Instagram зашкалює — 479 000 фоловерів. Це пояснюється успішною кар’єрою, яку дівчина встигла побудувати на українському телебаченні (канали "Футбол 1/2/3", "Еспресо"). Нині Дар’я — офіційний амбасадор Puma, вона займається модельним бізнесом, співпрацює з відомими брендами, отримує дохід з реклами.

Дарія Савіна і Валерій Бондар. Фото: savinadasha/Instagram

Анна (дружина Сергія Реброва)

Обраниця головного тренера національної збірної України за професією психолог, але за фахом не працює. Анна вирішила спробувати сили у блогерській діяльності. Кілька років вона розвиває YouTube-канал "Анна Реброва", часто випускаючи інтерв’ю з іншими дружинами футболістів. У гостях уже побували Маргарита Степаненко, Даша Савіна, Марина Трубіна, Роксана Маліновська і не тільки.

Анна та Сергій Реброви. Фото: annarebrova31/Instagram

Ольга (дружина Ярослава Ракицького)

Центральний захисник одеського "Чорноморця" і колишній гравець "Шахтаря" одружений на співачці. Як було написано в Instagram-профілі Ольги, вона є "авторкою та виконавицею пісень, які торкаються душі". Познайомитися з творчістю можна на YouTube-каналі, де виходять офіційні кліпи та живі виступи артистки. Одну пісню Ольга навіть присвятила вболівальникам "Шахтаря" — "Помаренчеве серце".

Ольга та Ярослав Ракицькі. Фото: olya_rakitska/Instagram

Юлія (дружина Артема Довбика)

Обраниця нападника італійської "Роми" довгий час не з’являлася у публічному просторі. Пара вела закритий спосіб життя, не афішувала стосунки на загал. А тепер Юлія активно веде блог в Instagram, показує підписникам залаштунки сімейного життя. Щодо заробітку, то дівчина проводить консультації для бізнесів і нових проєктів, які мають намір запуститися.

Юлія та Артем Довбики. Фото: yuliia.dovbyk/Instagram

Нагадаємо, відомі спортсмени України — Олександр Зінченко, Олександр Усик та Андрій Лунін — живуть у звичайних квартирах/будинках. Ми дізналися, який вигляд має житло топових футболістів і боксера.

Також ми писали, де відпочивали топові українські спортсмени. Олександр Зінченко їздив до Об’єднаних Арабських Еміратів, Ярослава Магучіх побувала в Туреччині, Андрій Лунін побачив мальовничу Мальорку, Олександр Усик зупинився у Марбельї.