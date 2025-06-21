Будинки топових спортсменів України – де живуть Зінченко, Усик і Лунін (фото)

Боксер Олександр Усик. Фото: usykaa/Instagram

Відомі українські спортсмени живуть у звичайних квартирах або приватних будинках. Ми дізналися, яке житло обрали футболісти Олександр Зінченко та Андрій Лунін, а також боксер Олександр Усик.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де мешкають топові спортсмени України.

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Олександр Зінченко

Сім’я футболіста мешкає в Лондоні з 2022 року, коли Олександр перейшов грати в "Арсенал". Чоловік і дружина не хизуються житлом, проте інколи публікують на особистих сторінках у соціальній мережі Facebook світлини з власного помешкання. Завдяки фото шанувальники футболіста можуть скласти враження про його сімейний куточок.

Інтер'єр житла родини Зінченків. Фото: zinchenko/Instagram

Інтер'єр житла родини Зінченків. Фото: v.lada_sedan/Instagram

Інтер'єр житла родини Зінченків. Фото: v.lada_sedan/Instagram 1 / 3





Олександр Усик

Легендарний боксер володіє приватним будинком у Ворзелі (Київська область). На початку повномасштабної війни в домі поселилися російські окупанти. У квітні 2024 року дружина Катерина поділилась кадрами, який вигляд мала навколишня територія після непроханих гостей.

Військові розмістили у дворі будинку техніку, пошкодили дерева, залишили на паркані символи "V" та "Z". Коли родина повернулася у Ворзель, то взялася за реставрацію: бруківку повністю переклали, постелили новий газон, відремонтували огорожу.

Будинок Олександра Усика. Фото: usykaa/Instagram

Будинок Олександра Усика. Фото: usyk_kate1505/Instagram

Будинок Олександра Усика. Фото: кард із відео 1 / 3





Андрій Лунін

Воротар мадридського "Реалу" живе з родиною в Іспанії. Він купив приватний будинок у Мадриді і навіть встановив там лазню. Житло має кілька поверхів, простору вітальню, окремий гардероб і навіть кімнату з картою візуалізації. На YouTube-каналі "Трендець" опублікували інтерв’ю з Андрієм, який провів невелику екскурсію будинком і показав, як живе з дружиною і сином.

Будинок Андрія Луніна. Фото: кадр із відео

Будинок Андрія Луніна. Фото: кадр із відео

Будинок Андрія Луніна. Фото: кадр із відео

Будинок Андрія Луніна. Фото: lunin_andrey/Instagram 1 / 4







Нагадаємо, топові українські спортсмени обирають шикарні курорти для відпочинку. Ми дізналися, куди полюбляють їздити Олександр Зінченко, Ярослава Магучіх, Андрій Лунін, Олександр Усик, Ольга Харлан та інші зірки спорту.

Також ми писали, які моделі транспортних засобів обирають чемпіони України. Еліна Світоліна, наприклад, їздить на Mercedes-Benz, Ольга Харлан — на Range Rover Sport. Олександр Усик взагалі зібрав величезний автопарк із люксових брендів.