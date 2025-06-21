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Головна Економіка Зінченко, Усик, Лунін — де живуть топові українські спортсмени

Зінченко, Усик, Лунін — де живуть топові українські спортсмени

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 17:12
Будинки топових спортсменів України – де живуть Зінченко, Усик і Лунін (фото)
Боксер Олександр Усик. Фото: usykaa/Instagram
Ключові моменти Олександр Зінченко Олександр Усик Андрій Лунін

Відомі українські спортсмени живуть у звичайних квартирах або приватних будинках. Ми дізналися, яке житло обрали футболісти Олександр Зінченко та Андрій Лунін, а також боксер Олександр Усик.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де мешкають топові спортсмени України.

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Олександр Зінченко

Сім’я футболіста мешкає в Лондоні з 2022 року, коли Олександр перейшов грати в "Арсенал". Чоловік і дружина не хизуються житлом, проте інколи публікують на особистих сторінках у соціальній мережі Facebook світлини з власного помешкання. Завдяки фото шанувальники футболіста можуть скласти враження про його сімейний куточок.

  • Житло Зінченків
    Інтер'єр житла родини Зінченків. Фото: zinchenko/Instagram
  • Житло Зінченків
    Інтер'єр житла родини Зінченків. Фото: v.lada_sedan/Instagram
  • Житло Зінченків
    Інтер'єр житла родини Зінченків. Фото: v.lada_sedan/Instagram
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  • Житло Зінченків
  • Житло Зінченків
  • Житло Зінченків

 

Олександр Усик

Легендарний боксер володіє приватним будинком у Ворзелі (Київська область). На початку повномасштабної війни в домі поселилися російські окупанти. У квітні 2024 року дружина Катерина поділилась кадрами, який вигляд мала навколишня територія після непроханих гостей.

Військові розмістили у дворі будинку техніку, пошкодили дерева, залишили на паркані символи "V" та "Z". Коли родина повернулася у Ворзель, то взялася за реставрацію: бруківку повністю переклали, постелили новий газон, відремонтували огорожу.

  • Дім Усика
    Будинок Олександра Усика. Фото: usykaa/Instagram
  • Дім Усика
    Будинок Олександра Усика. Фото: usyk_kate1505/Instagram
  • Дім Усика
    Будинок Олександра Усика. Фото: кард із відео
1 / 3
  • Дім Усика
  • Дім Усика
  • Дім Усика

  

Андрій Лунін

Воротар мадридського "Реалу" живе з родиною в Іспанії. Він купив приватний будинок у Мадриді і навіть встановив там лазню. Житло має кілька поверхів, простору вітальню, окремий гардероб і навіть кімнату з картою візуалізації. На YouTube-каналі "Трендець" опублікували інтерв’ю з Андрієм, який провів невелику екскурсію будинком і показав, як живе з дружиною і сином.

  • Житло Луніна
    Будинок Андрія Луніна. Фото: кадр із відео
  • Житло Луніна
    Будинок Андрія Луніна. Фото: кадр із відео
  • Житло Луніна
    Будинок Андрія Луніна. Фото: кадр із відео
  • Житло Луніна
    Будинок Андрія Луніна. Фото: lunin_andrey/Instagram
1 / 4
  • Житло Луніна
  • Житло Луніна
  • Житло Луніна
  • Житло Луніна

 

Нагадаємо, топові українські спортсмени обирають шикарні курорти для відпочинку. Ми дізналися, куди полюбляють їздити Олександр Зінченко, Ярослава Магучіх, Андрій Лунін, Олександр Усик, Ольга Харлан та інші зірки спорту.

Також ми писали, які моделі транспортних засобів обирають чемпіони України. Еліна Світоліна, наприклад, їздить на Mercedes-Benz, Ольга Харлан — на Range Rover Sport. Олександр Усик взагалі зібрав величезний автопарк із люксових брендів.

квартири Олександр Усик Олександр Зінченко житло спортсмени
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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