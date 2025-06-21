Дома топовых спортсменов Украины – где живут Зинченко, Усик и Лунин (фото)

Боксер Александр Усик. Фото: usykaa/Instagram

Известные украинские спортсмены живут в обычных квартирах или частных домах. Мы узнали, какое жилье выбрали футболисты Александр Зинченко и Андрей Лунин, а также боксер Александр Усик.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где живут топовые спортсмены Украины.

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Александр Зинченко

Семья футболиста живет в Лондоне с 2022 года, когда Александр перешел играть в "Арсенал". Муж и жена не хвастаются недвижимостью, однако иногда публикуют на личных страницах в социальной сети Facebook фотографии из собственного дома. Благодаря фото поклонники футболиста могут составить впечатление о его семейном уголке.

Интерьер жилья семьи Зинченко. Фото: zinchenko/Instagram

Интерьер жилья семьи Зинченко. Фото: v.lada_sedan/Instagram

Интерьер жилья семьи Зинченко. Фото: v.lada_sedan/Instagram 1 / 3





Александр Усик

Легендарный боксер владеет частным домом в Ворзеле (Киевская область). В начале полномасштабной войны в доме поселились российские оккупанты. В апреле 2024 года жена Екатерина поделилась кадрами, как выглядела окружающая территория после незваных гостей.

Военные разместили во дворе дома технику, повредили деревья, оставили на заборе символы "V" и "Z". Когда семья вернулась в Ворзель, то взялась за реставрацию: брусчатку полностью переложили, постелили новый газон, отремонтировали ограждение.

Дом Александра Усика. Фото: usykaa/Instagram

Дом Александра Усика. Фото: usyk_kate1505/Instagram

Дом Александра Усика. Фото: кард из видео 1 / 3





Андрей Лунин

Вратарь мадридского "Реала" живет с семьей в Испании. Он купил частный дом в Мадриде и даже установил там баню. Жилье имеет несколько этажей, просторную гостиную, отдельный гардероб и даже комнату с картой визуализации. На YouTube-канале "Трендец" опубликовали интервью с Андреем, который провел небольшую экскурсию по дому и показал, как живет с женой и сыном.

Дом Андрея Лунина. Фото: кадр из видео

Дом Андрея Лунина. Фото: кадр из видео

Дом Андрея Лунина. Фото: кадр из видео

Дом Андрея Лунина. Фото: lunin_andrey/Instagram 1 / 4







Напомним, топовые украинские спортсмены выбирают шикарные курорты для отдыха. Мы узнали, куда любят ездить Александр Зинченко, Ярослава Магучих, Андрей Лунин, Александр Усик, Ольга Харлан и другие звезды спорта.

Также мы писали, какие модели транспортных средств выбирают чемпионы Украины. Элина Свитолина, например, ездит на Mercedes-Benz, Ольга Харлан — на Range Rover Sport. Александр Усик вообще собрал огромный автопарк из люксовых брендов.