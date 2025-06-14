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Головна Економіка Автівки Усика, Харлан, Реброва — на чому їздять топові спортсмени

Автівки Усика, Харлан, Реброва — на чому їздять топові спортсмени

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 12:35
Усик, Харлан, Ребров та інші — які авто обирають топові українські спортсмени (фото)
Олександр Усик. Фото: usykaa/Instagram
Ключові моменти Еліна Світоліна Олександр Усик Ольга Харлан Сергій Ребров

Топові українські спортсмени можуть похвалитися шикарними автомобілями. Дехто володіє не одним транспортним засобом, а цілим автопарком, наповненим люксовими моделями. Цікаво дізнатися, які бренди обирають чемпіони України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких автівках їздять топові українські спортсмени.

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Еліна Світоліна

Перша ракетка України не приховує любові до Mercedes-Benz. Вона офіційно співпрацює з брендом і публікує світлини з автомобілями у соціальних мережах. Наприкінці 2021 року Еліна зробила собі шикарний подарунок — Mercedes-Benz класу G білого кольору, стартова ціна якого — від 160 000 доларів.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Еліни Світоліної. Фото: скриншот/Instagram

Олександр Усик

Боксер може похвалитися не лише приголомшливими результатами у спорті, але й величезним автопарком. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі володів такими марками транспортних засобів:

  • Kia Sorento;
  • Skoda Octavia;
  • Volvo XC90;
  • Toyota Land Cruiser 200;
  • Lexus LX;
  • Mercedes-Benz GLS;
  • BMW M760Li;
  • Audi RS Q8;
  • Bentley Bentayga.
Олександр Усик
Автівка Олександра Усика. Фото: скриншот/Instagram

Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях опублікувала в Instagram світлину з новеньким автомобілем Range Rover Sport. За словами спортсменки, цей транспортний засіб дарує їй "абсолютний комфорт, безпеку і технологічну перевагу". На сайті офіційного представництва Land Rover в Україні зазначена вартість — від 4 862 604 грн (збільшується залежно від моделі та комплектації).

Ольга Харлан
Автомобіль Ольги Харлан. Фото: olgakharlan/Instagram

Сергій Ребров

Легендарний український футболіст і тренер, якого знають далеко за межами нашої держави, їздить на шикарному Aston Martin DB9 із потужним 6-літровим двигуном. Модель доволі стара, її зняли з виробництва у 2016 році. Останні версії коштували орієнтовно 300 000 доларів. У мережі часто жартують, що Ребров видає себе за Джеймса Бонда, адже саме таким автомобілем користувався персонаж фільмів.

Aston Martin DB9
Модель Aston Martin DB9 2008 року. Фото: скриншот/auto.ria

Нагадаємо, маловідома американська компанія Dacora Motors випустить електромобіль, який зможе конкурувати з Cadillac та Rolls-Royce. Він коштуватиме від 500 000 доларів і матиме дизайн, натхнений формами 1930-х років.

Також ми писали, що водіям в Італії варто бути особливо уважними: штраф за нетверезе водіння становить до 6 000 євро, за телефон у руці — до 1000 євро, за відсутність літніх шин (з 15 квітня по 15 жовтня) — штраф до 1 682 євро.

Олександр Усик Еліна Світоліна Ольга Харлан автомобіль спортсмени
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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