Усик, Харлан, Ребров та інші — які авто обирають топові українські спортсмени (фото)

Автівки Усика, Харлан, Реброва — на чому їздять топові спортсмени
Топові українські спортсмени можуть похвалитися шикарними автомобілями. Дехто володіє не одним транспортним засобом, а цілим автопарком, наповненим люксовими моделями. Цікаво дізнатися, які бренди обирають чемпіони України.
Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких автівках їздять топові українські спортсмени.
Еліна Світоліна
Перша ракетка України не приховує любові до Mercedes-Benz. Вона офіційно співпрацює з брендом і публікує світлини з автомобілями у соціальних мережах. Наприкінці 2021 року Еліна зробила собі шикарний подарунок — Mercedes-Benz класу G білого кольору, стартова ціна якого — від 160 000 доларів.
Олександр Усик
Боксер може похвалитися не лише приголомшливими результатами у спорті, але й величезним автопарком. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі володів такими марками транспортних засобів:
- Kia Sorento;
- Skoda Octavia;
- Volvo XC90;
- Toyota Land Cruiser 200;
- Lexus LX;
- Mercedes-Benz GLS;
- BMW M760Li;
- Audi RS Q8;
- Bentley Bentayga.
Ольга Харлан
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях опублікувала в Instagram світлину з новеньким автомобілем Range Rover Sport. За словами спортсменки, цей транспортний засіб дарує їй "абсолютний комфорт, безпеку і технологічну перевагу". На сайті офіційного представництва Land Rover в Україні зазначена вартість — від 4 862 604 грн (збільшується залежно від моделі та комплектації).
Сергій Ребров
Легендарний український футболіст і тренер, якого знають далеко за межами нашої держави, їздить на шикарному Aston Martin DB9 із потужним 6-літровим двигуном. Модель доволі стара, її зняли з виробництва у 2016 році. Останні версії коштували орієнтовно 300 000 доларів. У мережі часто жартують, що Ребров видає себе за Джеймса Бонда, адже саме таким автомобілем користувався персонаж фільмів.
Нагадаємо, маловідома американська компанія Dacora Motors випустить електромобіль, який зможе конкурувати з Cadillac та Rolls-Royce. Він коштуватиме від 500 000 доларів і матиме дизайн, натхнений формами 1930-х років.
Також ми писали, що водіям в Італії варто бути особливо уважними: штраф за нетверезе водіння становить до 6 000 євро, за телефон у руці — до 1000 євро, за відсутність літніх шин (з 15 квітня по 15 жовтня) — штраф до 1 682 євро.
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