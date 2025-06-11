Люксовий електрокар за 500 000 доларів — чим особливий конкурент Cadillac і Rolls-Royce (відео)

Електромобіль Dacora.Фото: dacora.com

Маловідома американська компанія Dacora Motors представила електромобіль, який поповнить сегмент ультрарозкішних і зможе конкурувати з Cadillac та Rolls-Royce. Ціна стартує від 500 000 доларів, а виробництво розмістять у Нью-Йорку. Репутація бренду викликає питання, але її амбіції на ринку безсумнівні.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Carscoops.

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Дизайн електромобіля Dacora

Зовнішній вигляд став результатом співпраці з легендарною італійською студією Pininfarina. Дизайн натхнений формами 1930-х років: він поєднав футуристичну інтерпретацію VW Beetle з елементами стилю арт-деко. Потенційні власники отримають:

округлі крила;

дерев’яний капот ручної роботи;

круглі фари;

обтічний кузов із закритими задніми колесами.

Всередині — розкіш без пластику та надмірної цифровізації. Дизайнери використали дерево, вовну та екологічну шкіру без токсинів. Екрани захищені напівпрозорими дерев’яними панелями. Матеріал оздоблення можна змінювати двічі на рік залежно від сезону: влітку рекомендують використовувати легкий льон, взимку — теплу вовну.

Комплектація Dacora дійсно вражає. Електромобіль розрахований на 3-7 місць, а VIP-варіант передбачає відкидні сидіння, окремі крісла з персональними консолями, великий простір для ніг ззаду. Пасажири мають змогу користуватися вбудованою кавоваркою, сейфом, невеликим холодильник та іншими зручностями.

Характеристики люксової автівки

Компанія не розкрила характеристики моделі повністю, але відомо, що електрокар матиме понад 800 кінських сил. Інші показники:

запас ходу близько 644 км;

прискорення до 96 км/год менше ніж за 4 секунди;

вага майже 3 тонни;

можливість гібридної версії для тих, хто не готовий повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння.

Кожну автівку збиратимуть вручну, тож ціна відповідна — від 500 000 доларів. Станом на червень 2025 року відкрито бронювання з депозитом 50 000 доларів. Виробник уточнив, що до офіційного старту продажу кількість заявок перевищила план на 150%. Конкретна кількість Dacora не розголошується.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Porsche представила унікальну автівку 963 RSP — концепт, натхнений легендарною моделлю 917, яка виграла чемпіонати IMSA та WEC 50 років тому. Авто створили спільно з Роджером Пенске, адаптували до міських доріг і покажуть на Ле-Мані.

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