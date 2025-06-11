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Главная Экономика Соперник Cadillac и Rolls-Royce — какое авто появится на рынке

Соперник Cadillac и Rolls-Royce — какое авто появится на рынке

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Дата публикации 11 июня 2025 14:10
Люксовый электрокар за 500 000 долларов — чем особенный конкурент Cadillac и Rolls-Royce (видео)
Электромобиль Dacora.Фото: dacora.com
Ключові моменти Дизайн электромобиля Dacora Характеристики люксовой машины Что еще нужно знать украинцам

Малоизвестная американская компания Dacora Motors представила электромобиль, который пополнит сегмент ультрароскошных и сможет конкурировать с Cadillac и Rolls-Royce. Цена стартует от 500 000 долларов, а производство разместят в Нью-Йорке. Репутация бренда вызывает вопросы, но ее амбиции на рынке несомненны.

Об этом говорится на специализированном портале Carscoops.

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Дизайн электромобиля Dacora

Внешний облик стал результатом сотрудничества с легендарной итальянской студией Pininfarina. Дизайн вдохновлен формами 1930-х годов: он соединил футуристическую интерпретацию VW Beetle с элементами стиля арт-деко. Потенциальные владельцы получат:

  • округлые крылья;
  • деревянный капот ручной работы;
  • круглые фары;
  • обтекаемый кузов с закрытыми задними колесами.

Внутри — роскошь без пластика и чрезмерной цифровизации. Дизайнеры использовали дерево, шерсть и экологическую кожу без токсинов. Экраны защищены полупрозрачными деревянными панелями. Материал отделки можно менять дважды в год в зависимости от сезона: летом рекомендуют использовать легкий лен, зимой — теплую шерсть.

Комплектация Dacora действительно впечатляет. Электромобиль рассчитан на 3-7 мест, а VIP-вариант предусматривает откидные сиденья, отдельные кресла с персональными консолями, большое пространство для ног сзади. Пассажиры могут пользоваться встроенной кофеваркой, сейфом, небольшим холодильник и другими удобствами.

Характеристики люксовой машины

Компания не раскрыла характеристики модели полностью, но известно, что электрокар будет иметь более 800 лошадиных сил. Другие показатели:

  • запас хода около 644 км;
  • ускорение до 96 км/ч менее чем за 4 секунды;
  • вес почти 3 тонны;
  • возможность гибридной версии для тех, кто не готов полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания.

Каждую машину будут собирать вручную, поэтому цена соответствующая — от 500 000 долларов. По состоянию на июнь 2025 года открыто бронирование с депозитом 50 000 долларов. Производитель уточнил, что до официального старта продаж количество заявок превысило план на 150%. Конкретное количество Dacora не разглашается.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Porsche представила уникальную машину 963 RSP — концепт, вдохновленный легендарной моделью 917, которая выиграла чемпионаты IMSA и WEC 50 лет назад. Авто создали совместно с Роджером Пенске, адаптировали к городским дорогам и покажут на Ле-Мане.

Также мы писали, какие цены на услуги служб такси в Киеве во время транспортного коллапса. Клиенты Uklon, Uber и Bolt были вынуждены платить сотни гривен, когда из-за российских атак временно приостановили движение метро с правого берега на левый.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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