Усик, Харлан, Ребров и другие — какие авто выбирают топовые украинские спортсмены (фото)

Машины Усика, Харлан, Реброва — на чем ездят топовые спортсмены
Топовые украинские спортсмены могут похвастаться шикарными автомобилями. Некоторые владеют не одним транспортным средством, а целым автопарком, наполненным люксовыми моделями. Интересно узнать, какие бренды выбирают чемпионы Украины.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких автомобилях ездят топовые украинские спортсмены.
Элина Свитолина
Первая ракетка Украины не скрывает любви к Mercedes-Benz. Она официально сотрудничает с брендом и публикует фотографии с автомобилями в социальных сетях. В конце 2021 года Элина сделала себе шикарный подарок — Mercedes-Benz класса G белого цвета, стартовая цена которого — от 160 000 долларов.
Александр Усик
Боксер может похвастаться не только потрясающими результатами в спорте, но и огромным автопарком. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе владел такими марками транспортных средств:
- Kia Sorento;
- Skoda Octavia;
- Volvo XC90;
- Toyota Land Cruiser 200;
- Lexus LX;
- Mercedes-Benz GLS;
- BMW M760Li;
- Audi RS Q8;
- Bentley Bentayga.
Ольга Харлан
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях опубликовала в Instagram фотографию с новеньким автомобилем Range Rover Sport. По словам спортсменки, это транспортное средство дарует ей "абсолютный комфорт, безопасность и технологическое превосходство". На сайте официального представительства Land Rover в Украине указана стоимость — от 4 862 604 грн (увеличивается в зависимости от модели и комплектации).
Сергей Ребров
Легендарный украинский футболист и тренер, которого знают далеко за пределами нашего государства, ездит на шикарном Aston Martin DB9 с мощным 6-литровым двигателем. Модель довольно старая, ее сняли с производства в 2016 году. Последние версии стоили ориентировочно 300 000 долларов. В сети часто шутят, что Ребров выдает себя за Джеймса Бонда, ведь именно таким автомобилем пользовался персонаж фильмов.
Напомним, малоизвестная американская компания Dacora Motors выпустит электромобиль, который сможет конкурировать с Cadillac и Rolls-Royce. Он будет стоить от 500 000 долларов и иметь дизайн, вдохновленный формами 1930-х годов.
Также мы писали, что водителям в Италии стоит быть особенно внимательными: штраф за нетрезвое вождение составляет до 6 000 евро, за телефон в руке — до 1000 евро, за отсутствие летних шин (с 15 апреля по 15 октября) — штраф до 1 682 евро.
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