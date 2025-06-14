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Главная Экономика Машины Усика, Харлан, Реброва — на чем ездят топовые спортсмены

Машины Усика, Харлан, Реброва — на чем ездят топовые спортсмены

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 12:35
Усик, Харлан, Ребров и другие — какие авто выбирают топовые украинские спортсмены (фото)
Александр Усик. Фото: usykaa/Instagram
Ключові моменти Элина Свитолина Александр Усик Ольга Харлан Сергей Ребров

Топовые украинские спортсмены могут похвастаться шикарными автомобилями. Некоторые владеют не одним транспортным средством, а целым автопарком, наполненным люксовыми моделями. Интересно узнать, какие бренды выбирают чемпионы Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких автомобилях ездят топовые украинские спортсмены.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины не скрывает любви к Mercedes-Benz. Она официально сотрудничает с брендом и публикует фотографии с автомобилями в социальных сетях. В конце 2021 года Элина сделала себе шикарный подарок — Mercedes-Benz класса G белого цвета, стартовая цена которого — от 160 000 долларов.

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Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Элины Свитолиной. Фото: скриншот/Instagram

Александр Усик

Боксер может похвастаться не только потрясающими результатами в спорте, но и огромным автопарком. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе владел такими марками транспортных средств:

  • Kia Sorento;
  • Skoda Octavia;
  • Volvo XC90;
  • Toyota Land Cruiser 200;
  • Lexus LX;
  • Mercedes-Benz GLS;
  • BMW M760Li;
  • Audi RS Q8;
  • Bentley Bentayga.
Олександр Усик
Автомобиль Александра Усика. Фото: скриншот/Instagram

Ольга Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях опубликовала в Instagram фотографию с новеньким автомобилем Range Rover Sport. По словам спортсменки, это транспортное средство дарует ей "абсолютный комфорт, безопасность и технологическое превосходство". На сайте официального представительства Land Rover в Украине указана стоимость — от 4 862 604 грн (увеличивается в зависимости от модели и комплектации).

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Ольга Харлан
Автомобиль Ольги Харлан. Фото: olgakharlan/Instagram

Сергей Ребров

Легендарный украинский футболист и тренер, которого знают далеко за пределами нашего государства, ездит на шикарном Aston Martin DB9 с мощным 6-литровым двигателем. Модель довольно старая, ее сняли с производства в 2016 году. Последние версии стоили ориентировочно 300 000 долларов. В сети часто шутят, что Ребров выдает себя за Джеймса Бонда, ведь именно таким автомобилем пользовался персонаж фильмов.

Aston Martin DB9
Модель Aston Martin DB9 2008 года. Фото: скриншот/auto.ria

Напомним, малоизвестная американская компания Dacora Motors выпустит электромобиль, который сможет конкурировать с Cadillac и Rolls-Royce. Он будет стоить от 500 000 долларов и иметь дизайн, вдохновленный формами 1930-х годов.

Также мы писали, что водителям в Италии стоит быть особенно внимательными: штраф за нетрезвое вождение составляет до 6 000 евро, за телефон в руке — до 1000 евро, за отсутствие летних шин (с 15 апреля по 15 октября) — штраф до 1 682 евро.

Александр Усик Элина Свитолина Ольга Харлан автомобиль спортсмены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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