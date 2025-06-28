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Головна Економіка Зінченко, Трубін і Забарний — на чому заробляють гроші їх дружини

Зінченко, Трубін і Забарний — на чому заробляють гроші їх дружини

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 14:05
Дружини топових футболістів — чим займаються обраниці Зінченка, Трубіна та інших (фото)
Влада Седан. Фото: v.lada_sedan/Instagram
Ключові моменти Марина Галаган (дружина Анатолія Трубіна) Влада Седан (дружина Олександра Зінченка Роксана (дружина Руслана Маліновського) Ангеліна (дружина Іллі Забарного)

Дружини і дівчата топових українських спортсменів, зокрема футболістів, зароблять гроші на власному бізнесі, рекламі в соціальних мережах тощо. Вони займаються улюбленою справою і вносять вклад у сімейний бюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займаються обраниці відомих футболістів України.

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Марина Галаган (дружина Анатолія Трубіна)

Голкіпер національної збірної грає у лісабонській "Бенфіці", тож подружжя мешкає в Португалії. Анатолій зробив пропозицію Марині у квітні 2024 року. За інформацією на Instagram-сторінці дівчини, вона відкрила в Лісабоні салон краси Doublespace, де надають послуги манікюру, барбера та косметолога. Раніше Марина працювала моделлю в Туреччині.

Подружжя Трубіних
Анатолій і Марина Трубіни. Фото: galaagannn/Instagram

Влада Седан (дружина Олександра Зінченка

Пара мешкає в Лондоні, оскільки Олександр грає за "Арсенал". Влада стала відомою ще до знайомства з майбутнім чоловіком, оскільки працювала спортивною журналісткою в Україні. Тепер вона зайнята вихованням дітей і веденням блогів.

Англійський таблоїд The Sun розсекретив суму, яку Влада може заробляти за один пост в Instagram — до 2 600 фунтів стерлінгів (має 671 000 підписників).

Також у подружжя є бізнес в Києві — ресторан INCH. За словами футболіста, його дружина дуже багато працювала над реалізацією спільної мрії.

Родина Зінченків
Александр Зінченко з дружиною Владою і дітьми. Фото: v.lada_sedan/Instagram

Роксана (дружина Руслана Маліновського)

Руслан є півзахисником італійського "Дженоа". Його дружина відкрила ательє у міста Бергамо, де працює дизайнером. Там створюють як вечірні сукні, так повсякденний одяг. Плюс Роксана займає посаду президентки благодійного фонду Malinovskyi Charity, який заснували після початку повномасштабної війни в України.

Родина Маліновських
Руслан Маліновський з дружиною Роксаною і донькою. Фото: roksana_m7/Instagram

Ангеліна (дружина Іллі Забарного)

Пара зіграла весілля влітку 2023 року. Ілля грає за англійський "Борнмут", тож сім’я мешкає за кордоном. До переїзду в Англію Ангеліна займалася маркетингом, під час навчання в університеті працювала репетитором англійської мови. Вона знає ще французьку та іспанську. Окрім ведення блогів, дівчина відкрила мовну школу Vil’no, де викладають англійську, іспанську, французьку, італійську та німецьку.

Ілля Забарний з дружиною
Ілля Забарний з дружиною Ангеліною. Фото: angelina.zabarna/Instagram

Нагадаємо, топові українські спортсмени полюбляють відпочивати на курортах. Наприклад, Олександр Зінченко з дружиною Владою Седан побували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Андрій Лунін з дружиною Анастасією — на Балеарських островах.

Також ми писали, на яких автомобілях їздять Еліна Світоліна, Олександр Усик, Ольга Харлан і Сергій Ребров. Відомі спортсмени обирають елітні бренди, як от Mercedes-Benz, Range Rover та Aston Martin.

Олександр Зінченко Руслан Маліновський Анатолій Трубін Ілля Забарний дружини футболістів спортсмени
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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