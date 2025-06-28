Дружини топових футболістів — чим займаються обраниці Зінченка, Трубіна та інших (фото)

Зінченко, Трубін і Забарний — на чому заробляють гроші їх дружини
Дружини і дівчата топових українських спортсменів, зокрема футболістів, зароблять гроші на власному бізнесі, рекламі в соціальних мережах тощо. Вони займаються улюбленою справою і вносять вклад у сімейний бюджет.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займаються обраниці відомих футболістів України.
Марина Галаган (дружина Анатолія Трубіна)
Голкіпер національної збірної грає у лісабонській "Бенфіці", тож подружжя мешкає в Португалії. Анатолій зробив пропозицію Марині у квітні 2024 року. За інформацією на Instagram-сторінці дівчини, вона відкрила в Лісабоні салон краси Doublespace, де надають послуги манікюру, барбера та косметолога. Раніше Марина працювала моделлю в Туреччині.
Влада Седан (дружина Олександра Зінченка
Пара мешкає в Лондоні, оскільки Олександр грає за "Арсенал". Влада стала відомою ще до знайомства з майбутнім чоловіком, оскільки працювала спортивною журналісткою в Україні. Тепер вона зайнята вихованням дітей і веденням блогів.
Англійський таблоїд The Sun розсекретив суму, яку Влада може заробляти за один пост в Instagram — до 2 600 фунтів стерлінгів (має 671 000 підписників).
Також у подружжя є бізнес в Києві — ресторан INCH. За словами футболіста, його дружина дуже багато працювала над реалізацією спільної мрії.
Роксана (дружина Руслана Маліновського)
Руслан є півзахисником італійського "Дженоа". Його дружина відкрила ательє у міста Бергамо, де працює дизайнером. Там створюють як вечірні сукні, так повсякденний одяг. Плюс Роксана займає посаду президентки благодійного фонду Malinovskyi Charity, який заснували після початку повномасштабної війни в України.
Ангеліна (дружина Іллі Забарного)
Пара зіграла весілля влітку 2023 року. Ілля грає за англійський "Борнмут", тож сім’я мешкає за кордоном. До переїзду в Англію Ангеліна займалася маркетингом, під час навчання в університеті працювала репетитором англійської мови. Вона знає ще французьку та іспанську. Окрім ведення блогів, дівчина відкрила мовну школу Vil’no, де викладають англійську, іспанську, французьку, італійську та німецьку.
Нагадаємо, топові українські спортсмени полюбляють відпочивати на курортах. Наприклад, Олександр Зінченко з дружиною Владою Седан побували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Андрій Лунін з дружиною Анастасією — на Балеарських островах.
Також ми писали, на яких автомобілях їздять Еліна Світоліна, Олександр Усик, Ольга Харлан і Сергій Ребров. Відомі спортсмени обирають елітні бренди, як от Mercedes-Benz, Range Rover та Aston Martin.
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