Жены топовых футболистов — чем занимаются избранницы Зинченко, Трубина и других (фото)

Влада Седан. Фото: v.lada_sedan/Instagram

Жены и девушки топовых украинских спортсменов, в частности футболистов, зарабатывают деньги на собственном бизнесе, рекламе в социальных сетях и др. Они занимаются любимым делом и вносят вклад в семейный бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем занимаются избранницы известных футболистов Украины.

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Марина Галаган (жена Анатолия Трубина)

Голкипер национальной сборной играет в лиссабонской "Бенфике", поэтому супруги живут в Португалии. Анатолий сделал предложение Марине в апреле 2024 года. По информации на Instagram-странице девушки, она открыла в Лиссабоне салон красоты Doublespace, где предоставляют услуги маникюра, барбера и косметолога. Ранее Марина работала моделью в Турции.

Анатолий и Марина Трубины. Фото: galaagannn/Instagram

Влада Седан (жена Александра Зинченко)

Пара живет в Лондоне, поскольку Александр играет за "Арсенал". Влада стала известной еще до знакомства с будущим мужем, поскольку работала спортивной журналисткой в Украине. Теперь она занята воспитанием детей и ведением блогов.

Английский таблоид The Sun рассекретил сумму, которую Влада может зарабатывать за один пост в Instagram — до 2 600 фунтов стерлингов (имеет 671 000 подписчиков).

Также у супругов есть бизнес в Киеве — ресторан INCH. По словам футболиста, его жена очень много работала над реализацией совместной мечты.

Александр Зинченко с женой Владой и детьми. Фото: v.lada_sedan/Instagram

Роксана (жена Руслана Малиновского)

Руслан является полузащитником итальянского "Дженоа". Его жена открыла ателье в городе Бергамо, где работает дизайнером. Там создают как вечерние платья, так повседневную одежду. Плюс Роксана занимает должность президента благотворительного фонда Malinovskyi Charity, который основали после начала полномасштабной войны в Украине.

Руслан Малиновский с женой Роксаной и дочерью. Фото: roksana_m7/Instagram

Ангелина (жена Ильи Забарного)

Пара сыграла свадьбу летом 2023 года. Илья играет за английский "Борнмут", поэтому семья живет за границей. До переезда в Англию Ангелина занималась маркетингом, во время учебы в университете работала репетитором английского языка. Она знает еще французский и испанский. Кроме ведения блогов, девушка открыла языковую школу Vil'no, где преподают английский, испанский, французский, итальянский и немецкий.

Илья Забарный с женой Ангелиной. Фото: angelina.zabarna/Instagram

Напомним, топовые украинские спортсмены любят отдыхать на курортах. Например, Александр Зинченко с женой Владой Седан побывали в Объединенных Арабских Эмиратах, Андрей Лунин с женой Анастасией — на Балеарских островах.

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