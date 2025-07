Ребров, Ракицкий и Довбик — на чем зарабатывают жены топовых футболистов (фото)

Дарья Савина. Фото: savinadasha/Instagram

Избранницы топовых украинских футболистов не живут за счет звездных мужчин. Они открывают собственные бизнесы, зарабатывают рекламой в социальных сетях и др. Иными словами, имеют неплохой доход и пополняют семейный бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем занимаются жены Сергея Реброва, Ярослава Ракицкого, Валерия Бондаря и других футболистов.

Реклама

Читайте также:

Мирослава (жена Владислава Дубинчака)

Пока муж играет в киевском "Динамо", Мирослава занимается развитием блога в Instagram. В июне 2023 года девушка запустила бренд одежды MERI STRUSS, лозунг которого звучит "Too classy for this world" ("Слишком классно для этого мира"). На страницу бренда подписалось более 20 000 человек, что свидетельствует о широкой узнаваемости. Плюс Мирослава иногда зарабатывает рекламными интеграциями.

Владислав и Мирослава Дубинчаки. Фото: meristruss/Instagram

Дарья Савина (жена Валерия Бондаря)

Болельщики донецкого "Шахтера" хорошо знают Дашу, поскольку она является официальной клубной ведущей горняков. Популярность в Instagram зашкаливает — 479 000 фолловеров. Это объясняется успешной карьерой, которую девушка успела построить на украинском телевидении (каналы "Футбол 1/2/3", "Эспрессо"). Сейчас Дарья — официальный амбассадор Puma, она занимается модельным бизнесом, сотрудничает с известными брендами, получает доход с рекламы.

Дарья Савина и Валерий Бондарь. Фото: savinadasha/Instagram

Анна (жена Сергея Реброва)

Избранница главного тренера национальной сборной Украины по профессии психолог, но по специальности не работает. Анна решила попробовать силы в блогерской деятельности. Несколько лет она развивает YouTube-канал "Анна Реброва", часто выпуская интервью с другими женами футболистов. В гостях уже побывали Маргарита Степаненко, Даша Савина, Марина Трубина, Роксана Малиновская и не только.

Анна и Сергей Ребровы. Фото: annarebrova31/Instagram

Ольга (жена Ярослава Ракицкого)

Центральный защитник одесского "Черноморца" и бывший игрок "Шахтера" женат на певице. Как было написано в Instagram-профиле Ольги, она является "автором и исполнительницей песен, которые касаются души". Познакомиться с творчеством можно на YouTube-канале, где выходят официальные клипы и живые выступления артистки. Одну песню Ольга даже посвятила болельщикам "Шахтера" — "Помаренчеве серце".

Ольга и Ярослав Ракицкие. Фото: olya_rakitska/Instagram

Юлия (жена Артема Довбика)

Избранница нападающего итальянской "Ромы" долгое время не появлялась в публичном пространстве. Пара вела закрытый образ жизни, не афишировала отношения. А теперь Юлия активно ведет блог в Instagram, показывает подписчикам закулисье семейной жизни. Что касается заработка, то девушка проводит консультации для бизнесов и новых проектов, которые намерены запуститься.

Юлия и Артем Довбики. Фото: yuliia.dovbyk/Instagram

Напомним, известные спортсмены Украины — Александр Зинченко, Александр Усик и Андрей Лунин — живут в обычных квартирах/домах. Мы узнали, как выглядит жилье топовых футболистов и боксера.

Также мы писали, где отдыхали топовые украинские спортсмены. Александр Зинченко ездил в Объединенные Арабские Эмираты, Ярослава Магучих побывала в Турции, Андрей Лунин увидел живописную Мальорку, Александр Усик остановился в Марбелье.