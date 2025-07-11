Порог богатства в США — сколько надо денег, чтобы считаться состоятельным в 2025

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Американцы назвали сумму, наличие которой на банковском счете считается признаком богатства. Что интересно, для представителей разных поколений порог состоятельности довольно сильно варьируется. Так же колеблется показатель для ощущения "финансового комфорта".

Об этом свидетельствует исследование компании Charles Schwab Corporation.

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Порог богатства в США

На основе опроса более 2 000 взрослых американцев в возрасте от 21 до 75 лет удалось определить точную сумму, которая делает человека состоятельным. По состоянию на 2025 год это минимум 2,3 млн долларов. В прошлом году порог вхождения в когорту богачей был выше — 2,5 млн долларов.

Чтобы чувствовать себя "финансово комфортно", жителям Соединенных Штатов Америки нужно не менее 839 000 долларов на счету. Авторы исследования разделили респондентов на группы и выяснили, что порог богатства повышается с возрастом. То есть чем старше человек, тем больше нуждается в деньгах:

поколение Z — от 1,7 млн долларов;

миллениалы — от 2,1 млн долларов;

поколение X — от 2,1 млн долларов;

бумеры — от 2,8 млн долларов.

Такое же разделение имеем с суммой для характеристики финансового комфорта. Правда, разница между ответами самых молодых и самых старших респондентов колоссальная:

поколение Z — от 329 000 долларов;

миллениалы — от 847 000 долларов;

поколение X — от 783 000 долларов;

бумеры — от 943 000 долларов.

Другой интересный результат исследования касается понятий, которые для американцев являются признаками богатства. На вопрос, что значит быть состоятельным, 45% опрошенных ответили "счастье", 44% — "сумма денег в кошельке", 37% — "физическое здоровье", 32% — "психическое здоровье", 20% — "достижения".

Кого считают богатыми в Польше

Ранее мы рассказывали, сколько нужно зарабатывать в месяц в Польше, чтобы выйти за пределы среднего класса. Использовав подход исследователей из Немецкого экономического института в Кельне, поляки выяснили точный размер дохода для одинокого человека, пары и полноценной семьи.

Дабы считаться богатым, необходимо зарабатывать более 250% от медианного чистого дохода домохозяйства, скорректированного на потребности. Так, одному человеку достаточно иметь от 12 500 злотых/мес. (145 000 грн), паре — от 18 700 злотых/мес. (217 000 грн), семье с одним ребенком — от 22 500 злотых/мес. (261 000 грн).

Напомним, прожиточный минимум в Украине в 2025 году составляет 2 920 грн. Эта сумма не покрывает базовых потребностей, тогда как в ЕС она учитывает реальные расходы на жилье, еду, транспорт и медицину. Мы узнали, какой прожиточный минимум в странах Европы.

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