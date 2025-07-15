Зарплаты полицейских — на какое денежное обеспечение могут рассчитывать в 2025

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Доход представителей правоохранительных органов складывается из многих факторов и не зависит только от должностного оклада. Средняя зарплата полицейского, согласно данным крупного кадрового портала, превышает 20 000 грн/мес. Мы узнали, как формируется денежное обеспечение правоохранителей.

В Национальной полиции Украины дали эксклюзивный ответ на запрос сайта Новини.LIVE относительно зарплат.

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Что формирует доход правоохранителей

На портале Work.ua говорится, что по состоянию на середину июля 2025 года полицейские зарабатывают в среднем 22 100 грн. Это данные на основе информации, указанной работодателями в 117 вакансиях. Понятно, что доход будет варьироваться в зависимости от должности, наличия надбавок и премий.

Перечень факторов, которые влияют на размер заработной платы, содержится в постановлении Кабинета Министров от 11 ноября 2015 года № 988 "О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции" (с изменениями).

"Состоит из должностного оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, которые имеют постоянный характер), премий и одноразовых дополнительных видов денежного обеспечения", — уточнили в Нацполиции на запрос Новини.LIVE.

Плюс существует постановление Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". В документе сказано, что правоохранители имеют право на дополнительное финансовое вознаграждение в особый период. Его размер зависит от:

места и условий несения службы;

выполнения боевых задач;

стажа службы;

участия в конкретных операциях, таких как разминирование или усиление охраны границы.

Полицейские могут получить до 30 000 грн, до 50 000 грн или до 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени выполнения задач. Плюс предусматривается дополнительная единовременная выплата в размере 70 000 грн за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения специальных задач.

"По информации, предоставленной ДФОБУ (Департамент финансового обеспечения и бухгалтерского учета. — Ред.) Национальной полиции Украины, ежемесячный минимальный размер базового денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) полицейского составляет 17 000 грн", — констатировали в ведомстве.

Ответ Национальной полиции на запрос. Фото: Новини.LIVE

Правоохранителям хотят повысить зарплату

Еще в 2022 году Верховная Рада получила законопроект №6506-1, который предусматривает обновление подхода к формированию зарплат в Национальной полиции. Его наконец приняли за основу в марте 2025-го с доработкой нескольких положений.

Согласно тексту документа, работникам полиции хотят повысить заработную плату и создать стабильные условия труда, дабы уменьшить отток квалифицированных кадров. Законопроект предлагает установить минимальный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособного лица — 30 280 грн в 2025 году.

Чтобы изменения вступили в силу, законопроект нужно принять во втором чтении и отправить на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Только тогда ожидается внедрение новой модели денежного обеспечения полицейских.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средняя зарплата учителя труда в Украине по состоянию на середину июля 2025 года равна 12 500 грн. Согласно актуальным вакансиям, больше всего готовы платить токарю-мастеру производственного обучения в Днепре — 30 000 грн.

Также мы писали, какую сумму на банковском счету должны иметь американцы, чтобы считаться богатыми. В 2025 году порог состоятельности составляет 2,3 млн долларов. В прошлом году показатель был выше — 2,5 млн долларов, то есть ожидания людей снизились.