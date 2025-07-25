Штрафы для украинцев в Польше — за какие нарушения придется отвечать в 2025

Кошелек в руках. Фото: Pexels

Украинцы в Польше должны придерживаться местных правил и законов, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами. За некоторые правонарушения штрафуют на крупные суммы. В отдельных случаях иностранцев даже могут депортировать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцам грозят штрафы в Польше в 2025 году.

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Поляки строго относятся к так называемому закону о тишине, требуя друг от друга поддерживать допустимый уровень шума в ночные часы. За поднятие шума без причины с 11 вечера до 7 утра можно получить штраф до 5 000 злотых. Соседи имеют право вызвать полицию, если им мешают спать ночью.

"Многоэтажные дома имеют специальные места для сбора мусора. Все жители обязаны соблюдать правила сортировки. Если человек выбрасывает мусор в непредназначенном месте или оставляет его на лестнице в подъезде, ему могут выписать штраф в размере от 100 до 500 злотых", — говорится на портале ukrayinynovyny.pl.

Другие распространенные основания для взыскания финансовых санкций в Польше включают:

проезд в общественном транспорте без билета — 150-250 злотых;

нарушение общественного спокойствия — 200 злотых;

выгул собаки без поводка и намордника в общественном месте — 250 злотых;

неуборка за домашним животным на улице — 500 злотых;

сбор грибов в заповедниках и национальных парках — 500 злотых;

загрязнение общественных мест — до 5 000 злотых.

Украинцы, любящие шашлыки и гриль, подвергают себя опасности. В Польше запрещено разжигать огонь на балконе, поскольку создается риск возгорания. За такое нарушение накладывают штраф в размере 500 злотых. А если загорится поверхность за пределами гриля, то предполагается даже лишение свободы.

Почему украинцев могут депортировать

За серьезные нарушения иностранцам грозит депортация. Например, совершение уголовного преступления влечет за собой принудительное возвращение домой. Также выдворение ждет украинцев, которые:

незаконно пересекли государственную границу;

нарушили миграционные или таможенные правила;

имеют просроченные документы (паспорт, визу, вид на жительство);

трудоустроились неофициально и получают зарплаты "в конвертах";

подделали официальные документы, предоставили недостоверные сведения о себе.

Список оснований для депортации довольно широк и не ограничивается пятью пунктами. Во избежание проблем необходимо следить за действительностью своих документов, не нарушать закон и вовремя продлевать срок визы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году минимальная зарплата в Польше составляет 4 666 злотых брутто (примерно 53 780 грн). Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов. За час сотрудники получают минимум 30,50 злотых (около 350 грн).

Также мы писали, что право на льготный проезд в Польше имеют люди в возрасте от 70 лет, дети до 7 лет и ученики местных школ (при наличии ученической карточки). Скидка 50% на общественный транспорт действует для детей до 17 лет и студентов иностранных ЗВО до 26 лет.