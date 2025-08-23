Правила паркування у дворі ЖК — чи можна покарати сусіда, який залишає авто де йому заманеться

Листівка з правилами паркування під двірником автомобіля. Фото: УНІАН

В Україні все більше людей купують власні автомобілі, адже це зручно для пересування містом. Але не кожен може дозволити собі гараж чи орендувати паркомісце, а біля багатоповерхівок часто взагалі немає такої можливості. Тому мешканці залишають машини просто у дворі, що інколи призводить до конфліктів із сусідами.

Про те, чи можуть притягнути до відповідальності сусіда, який не правильно паркується у дворі багатоповерхівки, пояснили на сайті однієї з автошкіл.

Чи можна залишати авто у дворі будинку

Паркування біля будинку не заборонене — власники автомобілів мають на це право. Але є певні обмеження. Деякі сусіди вважають, що у дворі можна ставити тільки "гостьові" машини на короткий час, а тривале зберігання не дозволено.

Однак у законодавстві немає чіткого визначення "гостьового" та "постійного" паркування. Якщо автомобіль періодично виїжджає, штрафувати власника неможливо.

Мешканці багатоповерхівок можуть облаштовувати паркування на прибудинковій території, але при цьому потрібно дотримуватись правил.

Що заборонено робити водіям

Закон прямо не забороняє паркуватися у дворі, але є обмеження. Їх порушення може закінчитися штрафом або конфліктами із сусідами. Категорично заборонено:

заїжджати на тротуари;

ставити авто на газонах і клумбах;

паркуватися поруч зі сміттєвими баками;

залишати машину з увімкненим двигуном;

перекривати рух спецтехніці (швидка, пожежна, поліція, сміттєвози);

залишати вантажівки понад 3,5 тонни (якщо немає спеціальної розмітки або знаків).

Якщо авто стоїть з порушеннями, можна звернутися до поліції. Вони зобов’язані приїхати та розв'язувати проблему. Якщо ситуація не змінюється, можна звертатися і до МВС.

На скільки можуть оштрафувати сусіда за неправильне паркування

За неправильне паркування у дворі передбачені штрафи: 255 грн за перше порушення, 680 грн за повторне та 510 грн, якщо авто заважає руху інших машин або спецтехніки. У серйозних випадках, коли водій створює небезпечну ситуацію, можуть тимчасово забрати водійське посвідчення на строк до пів року.

Окремо караються паркування на місцях для людей з інвалідністю без дозволу, самовільне облаштування паркомісця, стоянка вантажного транспорту понад 3,5 тонни, а також паркування на газонах, клумбах, тротуарах та біля сміттєвих контейнерів.

