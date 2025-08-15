Відео
Головна Економіка Українці в ЄС можуть отримати штраф до 30 тис. євро — причина

Українці в ЄС можуть отримати штраф до 30 тис. євро — причина

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 16:10
Штрафи для водіїв в ЄС — яке порушення може обійтись у 30 тис. євро
Чоловік за кермом авто. Фото: Pexels

Недотримання встановлених норм робочого часу та відпочинку для водіїв — це не дрібне порушення, а реальна загроза для всіх учасників дорожнього руху. Коли водій втомлений, він повільніше реагує, втрачає концентрацію і має більший ризик допустити серйозну помилку.

Про те, за які порушення водіям в ЄС загрожують гігантські штрафи, розповіли на сайті компанії, яка працює на ринку міжнародних вантажоперевезень.

За які порушення карають водіїв у 2025 році

Щоб запобігти небезпечним ситуаціям на дорогах, у транспортній галузі використовують тахографи — спеціальні пристрої, які автоматично фіксують тривалість керування, час зупинок, перерв і швидкість руху.

Вони допомагають контролювати дотримання правил, зменшують ризик аварій і забезпечують чесну конкуренцію серед перевізників. Найчастіше фіксують такі порушення:

  • відсутність тахографа там, де він обов’язковий;
  • відсутність картки водія або використання чужої;
  • використання несправного або несертифікованого пристрою;
  • перевищення дозволеного часу безперервного керування без обов’язкових перерв.

Такі дії не лише становлять небезпеку на дорозі, а й сигналізують про серйозні порушення з боку перевізника. За порушення, пов’язані з тахографами, в Україні передбачена адміністративна відповідальність:

  • перевищення часу керування без перерви — 1 700–2 040 грн;
  • відсутність пристрою або картки водія — 2 550–5 100 грн;
  • маніпуляції з даними або чужа картка — до 34 000 грн.

Контроль здійснюють Національна поліція та Укртрансбезпека. Вони можуть зупинити транспорт на маршруті, перевірити документи та накласти штраф навіть за дрібні помилки.

На скільки штрафують в ЄС

В ЄС вимоги суворіші, а штрафи значно більші. Наприклад, у Польщі за відсутність тахографа можна заплатити до 5 000 євро (240 863 грн), у Німеччині — до 1 500 євро (72 259 грн), а у Франції — до 4 000 євро (192 690 грн). За маніпуляції з даними суми можуть сягати 30 000 євро (1 445 181 грн), а за повторні порушення можлива навіть кримінальна відповідальність.

Штрафи для водіїв в ЄС. Фото: Скриншот

Інспекції проводять як на стаціонарних пунктах, так і безпосередньо на маршруті. Перевіряють картку водія, видрук з тахографа, сертифікат калібрування та документи на перевезення. У ЄС інспектори можуть заборонити продовжувати рейс до усунення порушень. В Україні вимоги трохи м’якші, але штрафи все одно відчутні.

Щоб уникнути проблем, варто заздалегідь планувати маршрут з урахуванням обов’язкових перерв, вчасно зчитувати й зберігати дані з приладу та проходити навчання з його використання. Це допоможе дотримуватися закону та зробить поїздки безпечнішими.

Раніше ми писали, що українцям не уникнути перевірок на кордоні з Польщею, адже митний контроль є обов’язковим за законом. Пасажири повинні повідомляти працівникам пункту пропуску про важливі особисті обставини, щоб уникнути неприємностей.

Також ми розповідали, що автобусні перевезення між Україною і Польщею залишаються одним із найпопулярніших і зручних способів подорожей за кордон. Їх обирають за доступність, прямі маршрути та можливість зупинок у потрібних містах. 

