Украинцы в ЕС могут получить штраф до 30 тыс. евро — причина

Украинцы в ЕС могут получить штраф до 30 тыс. евро — причина

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:10
Штрафы для водителей в ЕС — какое нарушение может обойтись в 30 тыс. евро
Мужчина за рулем авто. Фото: Pexels

Несоблюдение установленных норм рабочего времени и отдыха для водителей — это не мелкое нарушение, а реальная угроза для всех участников дорожного движения. Когда водитель уставший, он медленнее реагирует, теряет концентрацию и имеет больший риск допустить серьезную ошибку.

О том, за какие нарушения водителям в ЕС грозят гигантские штрафы, рассказали на сайте компании, которая работает на рынке международных грузоперевозок.

Читайте также:

За какие нарушения наказывают водителей в 2025 году

Чтобы предотвратить опасные ситуации на дорогах, в транспортной отрасли используют тахографы — специальные устройства, которые автоматически фиксируют продолжительность управления, время остановок, перерывов и скорость движения.

Они помогают контролировать соблюдение правил, уменьшают риск аварий и обеспечивают честную конкуренцию среди перевозчиков. Чаще всего фиксируют следующие нарушения:

  • отсутствие тахографа там, где он обязателен;
  • отсутствие карточки водителя или использование чужой;
  • использование неисправного или несертифицированного устройства;
  • превышение разрешенного времени непрерывного управления без обязательных перерывов.

Такие действия не только представляют опасность на дороге, но и сигнализируют о серьезных нарушениях со стороны перевозчика. За нарушения, связанные с тахографами, в Украине предусмотрена административная ответственность:

  • превышение времени управления без перерыва — 1 700-2 040 грн;
  • отсутствие устройства или карточки водителя — 2 550-5 100 грн;
  • манипуляции с данными или чужая карта — до 34 000 грн.

Контроль осуществляют Национальная полиция и Укртрансбезопасность. Они могут остановить транспорт на маршруте, проверить документы и наложить штраф даже за мелкие ошибки.

На сколько штрафуют в ЕС

В ЕС требования более строгие, а штрафы значительно больше. Например, в Польше за отсутствие тахографа можно заплатить до 5 000 евро (240 863 грн), в Германии — до 1 500 евро (72 259 грн), а во Франции — до 4 000 евро (192 690 грн). За манипуляции с данными суммы могут достигать 30 000 евро (1 445 181 грн), а за повторные нарушения возможна даже уголовная ответственность.

null
Штрафы для водителей в ЕС. Фото: Скриншот

Инспекции проводят как на стационарных пунктах, так и непосредственно на маршруте. Проверяют карточку водителя, выписку с тахографа, сертификат калибровки и документы на перевозку. В ЕС инспекторы могут запретить продолжать рейс до устранения нарушений. В Украине требования немного мягче, но штрафы все равно ощутимы.

Чтобы избежать проблем, стоит заранее планировать маршрут с учетом обязательных перерывов, вовремя считывать и сохранять данные с прибора и проходить обучение по его использованию. Это поможет соблюдать закон и сделает поездки более безопасными.

Ранее мы писали, что украинцам не избежать проверок на границе с Польшей, ведь таможенный контроль является обязательным по закону. Пассажиры должны сообщать работникам пункта пропуска о важных личных обстоятельствах, чтобы избежать неприятностей.

Также мы рассказывали, что автобусные перевозки между Украиной и Польшей остаются одним из самых популярных и удобных способов путешествий за границу. Их выбирают за доступность, прямые маршруты и возможность остановок в нужных городах.

Европейский союз транспорт деньги штраф водители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
