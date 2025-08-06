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Головна Економіка Виїзд з України — що треба одразу зробити на польському кордоні

Виїзд з України — що треба одразу зробити на польському кордоні

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 16:10
Перетин кордону з Польщею — про що треба обов’язково повідомити в пункті пропуску
Прикордонний контроль. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці не можуть уникнути перевірок на польському кордоні, оскільки митний контроль передбачений законом. Наші громадяни повинні проінформувати співробітників пункту пропуску стосовно деяких індивідуальних обставин, інакше ризикують натрапити на проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба обов’язково зробити на українсько-польському кордоні.

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Декларування валюти

Вивезення валютних цінностей і банківських металів має супроводжуватися письмовим декларуванням. Це зобов’язання кожного громадянина, який транспортує готівку в різних валютах загальною вартістю 10 000 євро в еквіваленті. Про наявність значної суми треба повідомити прикордонників, заповнивши спеціальну декларацію.

"Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком на день перетину кордону України", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Плюс доведеться надати документальні підтвердження джерела походження коштів, наприклад, виписку з банку, квитанцію про обмін, довідку про отримання спадщини тощо. За спробу провезти валюту без декларування контролюючий орган може накласти штрафну санкцію і навіть конфіскувати цінності. Щоб не ризикувати готівкою, краще покласти суму на банківський рахунок.

Що робити при поверненні в Польщу

Під час повномасштабної війни чимало українців виїхали за кордон у пошуках тимчасового захисту. Якщо мета подорожі в Польщу — не туристична, робоча або транзитна, то іноземці повинні повідомити ці деталі в рамках прикордонного контролю.

"Задекларувавши своєю метою в’їзду до Польщі необхідність отримання захисту у зв’язку з воєнними діями в Україні, громадяни мають можливість на набуття права на легальне перебування", — уточнили на сайті Посольства України в Республіці Польща.

Плюс біженцям видають PESEL UKR, з яким люди отримують доступ до соціальних послуг і виплат. Закон дозволяє покидати територію Польщі максимум на 30 днів без анулювання статусу. При повторному перетину кордону дуже важливо сказати співробітникам, які здійснюють паспортний контроль, про повернення з наміром далі використовувати право на тимчасовий захист.

Також необхідно показати свій електронний документ у мобільному застосунку diia.pl. Дотримавшись цих кроків, українці можуть бути впевнені, що статусу PESEL UKR збережеться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, безперешкодно перетинати державний кордон можуть українці, які досягли віку 60 років або яким ще не виповнилося 18 років. Плюс виїзд дозволений громадянам, кого через стан здоров’я  зняли з військового обліку.

Також ми писали, що в Україні оновили правила користування "єЧергою" для вантажівок, аби зробити перетин кордону зручнішим і передбачуваним. Пріоритет надаватимуть машинам із товарами, які швидко псуються.

декларація кордон документи валюта українці в Польщі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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