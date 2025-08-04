Умови перетину кордону оновили — кому з водіїв не потрібно буде стояти в черзі

Пункт пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові правила користування сервісом "єЧерга" для вантажного транспорту.

Про те, як зміняться умови перетину кордону за сервісом "єЧерга", пояснили на Урядовому порталі.

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Мета нових правил — зробити очікування в черзі передбачуванішим і надати пріоритет важливим вантажам. За словами віцепрем’єра з відновлення України та очільника Мінрегіону Олексія Кулеби, оновлення системи дозволить перевізникам перетинати кордон у чітко визначений час, а сам процес стане більш прозорим і зручним.

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Правила передбачають пріоритетний в’їзд до пунктів пропуску вантажівок:

зі швидкопсувними продуктами;

з транзитною декларацією Т1 або книжкою МДП (Carnet TIR);

від підприємств зі статусом "Авторизований економічний оператор" (АЕО).

Співвідношення таких вантажів визначатиметься за формулою: 1 авто АЕО/Т1/МДП зі швидкопсувним вантажем; 1 авто зі швидкопсувним вантажем; 1 авто АЕО/Т1/МДП; 5 вантажівок без пріоритету.

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Позачергово перетинати кордон зможуть транспортні засоби Сил безпеки та оборони України, які рухаються у службових справах.

Що зміниться для всіх перевізників

Ще одне ключове нововведення — заходи для збереження прогнозованості черги. Йдеться про запобігання випадкам, коли перевізники бронюють місце "про всяк випадок", не плануючи фактичне перевезення, що створює хаотичні затримки, особливо у періоди масових відмов або перенесень часу.

Для цього в системі обмежать кількість перенесень та скасувань. Зокрема, продовжити чергу можна буде лише один раз на 60 днів для кожної вантажівки, а відтермінувати заїзд на пункт пропуску — лише раз на 4, 6, 8 або 10 годин.

Скасувати місце в черзі можна, але за порушення система автоматично блокуватиме повторну реєстрацію цього авто на 2 тижні. Це станеться, якщо:

двічі не з’явитися у чергу без скасування;

авто перетнуло кордон без запису в "єЧерзі";

подано неправдиві дані про водія, вантаж або транспорт;

зазначено, що авто порожнє, хоча воно було з вантажем;

місце скасовано двічі, коли авто вже їхало до пункту пропуску;

користувач двічі за місяць скасовував чергу менш ніж за добу до виїзду.

Наразі команда "єЧерги" адаптує технічний функціонал системи до затверджених вимог. Загалом сервіс працює для ліцензованих вантажних автомобілів та автобусів на пунктах пропуску з усіма країнами. З моменту запуску понад 2,2 млн транспортних засобів скористалися онлайн-чергою, з них понад 200 тисяч — автобуси.

Раніше ми писали, що для більшості громадян України перетин державного кордону можливий виключно за наявності закордонного паспорта. Пільгові умови, запроваджені на початку повномасштабного вторгнення, коли дозволялося виїжджати з країни за внутрішнім паспортом, більше не діятимуть.

Також ми розповідали, що в Україні планують впровадити нову систему реалізації квитків на міжнародні автобусні рейси. Уряд працює над створенням мобільного застосунку, який надасть можливість купувати проїзні документи лише у надійних і перевірених перевізників.