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Главная Экономика Пересечение границы — кому из водителей упростили условия

Пересечение границы — кому из водителей упростили условия

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:20
Условия пересечения границы обновили — кому из водителей не нужно будет стоять в очереди
Пункт пропуска на границе. Фото: УНИАН

Министерство развития общин и территорий Украины утвердило новые правила пользования сервисом "еЧерга" для грузового транспорта.

О том, как изменятся условия пересечения границы по сервису "еЧерга", объяснили на Правительственном портале.

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Для кого новые правила ускорят пересечение границы

Цель новых правил — сделать ожидание в очереди более предсказуемым и предоставить приоритет важным грузам. По словам вице-премьера по восстановлению Украины и главы Минрегиона Алексея Кулебы, обновление системы позволит перевозчикам пересекать границу в четко определенное время, а сам процесс станет более прозрачным и удобным.

Правила предусматривают приоритетный въезд в пункты пропуска грузовиков:

  • со скоропортящимися продуктами;
  • с транзитной декларацией Т1 или книжкой МДП (Carnet TIR);
  • от предприятий со статусом "Авторизованный экономический оператор" (АЭО).

Соотношение таких грузов будет определяться по формуле: 1 авто АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом; 1 авто со скоропортящимся грузом; 1 авто АЭО/Т1/МДП; 5 грузовиков без приоритета.

Вне очереди пересекать границу смогут транспортные средства Сил безопасности и обороны Украины, которые движутся по служебным делам.

Что изменится для всех перевозчиков

Еще одно ключевое нововведение — меры для сохранения прогнозируемости очереди. Речь идет о предотвращении случаев, когда перевозчики бронируют место "на всякий случай", не планируя фактическую перевозку, что создает хаотичные задержки, особенно в периоды массовых отказов или переносов времени.

Для этого в системе ограничат количество переносов и отмен. В частности, продлить очередь можно будет только один раз в 60 дней для каждого грузовика, а отсрочить заезд на пункт пропуска — только раз на 4, 6, 8 или 10 часов.

Отменить место в очереди можно, но за нарушение система автоматически будет блокировать повторную регистрацию этого авто на 2 недели. Это произойдет, если:

  • дважды не появиться в очередь без отмены;
  • авто пересекло границу без записи в "еЧерге";
  • поданы ложные данные о водителе, грузе или транспорте;
  • указано, что авто пустое, хотя оно было с грузом;
  • место отменено дважды, когда авто уже ехало в пункт пропуска;
  • пользователь дважды за месяц отменял очередь менее чем за сутки до выезда.

Сейчас команда "еЧерги" адаптирует технический функционал системы к утвержденным требованиям. В целом сервис работает для лицензированных грузовых автомобилей и автобусов на пунктах пропуска со всеми странами. С момента запуска более 2,2 млн транспортных средств воспользовались онлайн-очередью, из них более 200 тысяч — автобусы.

Ранее мы писали, что для большинства граждан Украины пересечение государственной границы возможно исключительно при наличии загранпаспорта. Льготные условия, введенные в начале полномасштабного вторжения, когда разрешалось выезжать из страны по внутреннему паспорту, больше не будут действовать.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют внедрить новую систему реализации билетов на международные автобусные рейсы. Правительство работает над созданием мобильного приложения, которое предоставит возможность покупать проездные документы только у надежных и проверенных перевозчиков.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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