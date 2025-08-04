Условия пересечения границы обновили — кому из водителей не нужно будет стоять в очереди

Пересечение границы — кому из водителей упростили условия
Министерство развития общин и территорий Украины утвердило новые правила пользования сервисом "еЧерга" для грузового транспорта.
О том, как изменятся условия пересечения границы по сервису "еЧерга", объяснили на Правительственном портале.
Для кого новые правила ускорят пересечение границы
Цель новых правил — сделать ожидание в очереди более предсказуемым и предоставить приоритет важным грузам. По словам вице-премьера по восстановлению Украины и главы Минрегиона Алексея Кулебы, обновление системы позволит перевозчикам пересекать границу в четко определенное время, а сам процесс станет более прозрачным и удобным.
Правила предусматривают приоритетный въезд в пункты пропуска грузовиков:
- со скоропортящимися продуктами;
- с транзитной декларацией Т1 или книжкой МДП (Carnet TIR);
- от предприятий со статусом "Авторизованный экономический оператор" (АЭО).
Соотношение таких грузов будет определяться по формуле: 1 авто АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом; 1 авто со скоропортящимся грузом; 1 авто АЭО/Т1/МДП; 5 грузовиков без приоритета.
Вне очереди пересекать границу смогут транспортные средства Сил безопасности и обороны Украины, которые движутся по служебным делам.
Что изменится для всех перевозчиков
Еще одно ключевое нововведение — меры для сохранения прогнозируемости очереди. Речь идет о предотвращении случаев, когда перевозчики бронируют место "на всякий случай", не планируя фактическую перевозку, что создает хаотичные задержки, особенно в периоды массовых отказов или переносов времени.
Для этого в системе ограничат количество переносов и отмен. В частности, продлить очередь можно будет только один раз в 60 дней для каждого грузовика, а отсрочить заезд на пункт пропуска — только раз на 4, 6, 8 или 10 часов.
Отменить место в очереди можно, но за нарушение система автоматически будет блокировать повторную регистрацию этого авто на 2 недели. Это произойдет, если:
- дважды не появиться в очередь без отмены;
- авто пересекло границу без записи в "еЧерге";
- поданы ложные данные о водителе, грузе или транспорте;
- указано, что авто пустое, хотя оно было с грузом;
- место отменено дважды, когда авто уже ехало в пункт пропуска;
- пользователь дважды за месяц отменял очередь менее чем за сутки до выезда.
Сейчас команда "еЧерги" адаптирует технический функционал системы к утвержденным требованиям. В целом сервис работает для лицензированных грузовых автомобилей и автобусов на пунктах пропуска со всеми странами. С момента запуска более 2,2 млн транспортных средств воспользовались онлайн-очередью, из них более 200 тысяч — автобусы.
Ранее мы писали, что для большинства граждан Украины пересечение государственной границы возможно исключительно при наличии загранпаспорта. Льготные условия, введенные в начале полномасштабного вторжения, когда разрешалось выезжать из страны по внутреннему паспорту, больше не будут действовать.
Также мы рассказывали, что в Украине планируют внедрить новую систему реализации билетов на международные автобусные рейсы. Правительство работает над созданием мобильного приложения, которое предоставит возможность покупать проездные документы только у надежных и проверенных перевозчиков.
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