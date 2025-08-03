Пільги в транспорті — кому вартість проїзду в серпні покриватиме держава

Зупинка громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні передбачено пільговий проїзд у громадському транспорті для окремих категорій громадян. Це означає, що безплатно користуватися автобусами, тролейбусами, трамваями та метрополітеном можуть не лише люди пенсійного віку.

Про те, хто має право безплатно користуватись громадським транспортом у серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно із законом "Про автомобільний транспорт", перевізники, що працюють на автобусних маршрутах загального користування, зобов’язані забезпечувати перевезення пасажирів, які мають право на пільгу.

Обсяги та види таких перевезень визначаються у спеціальному замовленні, де також встановлюється механізм відшкодування перевізникам витрат, пов’язаних із наданням безплатних послуг.

У серпні 2025 року право на пільговий проїзд мають такі категорії громадян:

Пенсіонери за віком. Діти з багатодітних сімей. Родичі загиблих військових. Постраждалі від аварії на ЧАЕС. Люди з інвалідністю І та II групи. Люди з інвалідністю через війну. Діти до 6 років (без окремого місця). Реабілітовані інваліди через репресії. Військовослужбовці строкової служби. Діти з інвалідністю та їх супроводжуючі. Військові з інвалідністю через бойові дії. Учасники бойових дій і прирівняні до них. Поліцейські та співробітники СБУ під час служби. Ветерани військової служби та силових структур.

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Громадяни, які користуються правом безплатного проїзду, повинні мати при собі документ, що підтверджує пільгу: посвідчення встановленого зразка, довідку чи інший офіційний документ.

У деяких містах передбачено оформлення електронного пільгового квитка, який використовується в автоматизованих системах обліку проїзду.

Варто також зазначити, що у різних містах країни можуть діяти свої особливі умови надання пільг та правила користування транспортом. Наприклад, у Києві з повним переліком пільг і документів, що їх підтверджують, можна ознайомитися на офіційному сайті КП "Київпастранс".

Водіям і компаніям-перевізникам заборонено відмовляти у перевезенні пільгових пасажирів, якщо інше не передбачено законом. Згідно зі статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Раніше ми писали, що в Україні планують впровадити нову систему продажу квитків на міжнародні автобусні маршрути через спеціальний мобільний додаток, який дозволить купувати квитки лише в офіційних перевізників.

Також ми розповідали, що, попри відсутність внутрішніх авіарейсів, багато українців користуються літаками за кордоном. Спершу вони добираються до сусідніх країн, а вже там купують авіаквитки.