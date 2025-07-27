Правила авіакомпаній — що заборонено брати з собою в літак у 2025

Заборонені речі в літаку — з чим не пускають в салон у 2025
Хоча авіаперельотів в Україні наразі немає, багато наших громадян все ще користуються повітряним транспортом. Спершу українцям потрібно дістатись до сусідньої країни, а вже звідти можна взяти квиток на літак. При цьому варто враховувати правила авіакомпаній, згідно з якими, деякі предмети заборонено брати на борт.
Про те, що заборонено брати в салон літака у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які речі не допускаються до перевезення в літаку
Щоб гарантувати безпеку під час перельотів, авіаперевізники дотримуються встановленого переліку предметів, які заборонено брати на борт. До того ж існують окремі правила щодо перевезення деяких речовин у ручному багажі.
Більшість авіаперевізників мають схожі вимоги. До переліку заборонених речей належать:
- будь-яка зброя;
- вибухові речовини;
- магнітні матеріали;
- радіоактивні матеріали;
- легкозаймисті рідини та предмети;
- хімічно агресивні або отруйні речовини;
- гази під тиском (навіть запальнички з газом);
- сильні кислоти або речовини, що можуть викликати корозію.
Крім того, потрібно враховувати закони країни, куди ви летите. Наприклад, правила перевезення багажу Ryanair дозволяють перевозити дрон, але в деяких країнах (наприклад, у Йорданії) для цього потрібен спеціальний дозвіл.
Що заборонено брати до ручної поклажі
Хоча кожна авіакомпанія встановлює свої норми, зазвичай ручна поклажа не має перевищувати: 56 см/45 см/25 см, а вага — від 5 до 12 кг. У ручній поклажі заборонено перевозити:
- сірники та запальнички;
- іграшкову зброю або її муляжі;
- ножі, ножиці, спиці, бритви — усе, що може поранити;
- рідини, гелі, креми у флаконах понад 100 мл (шампуні, парфуми тощо);
- засоби самозахисту — газові балончики, електрошокери тощо;
- спортивні предмети, які можуть бути використані як зброя (наприклад, бити чи кийки).
Деякі лоукостери навіть забороняють брати їжу в салон. Водночас багато авіакомпаній дозволяють дитяче харчування, воду, суміші та молоко — без обмежень, якщо ви подорожуєте з дитиною до 2 років.
Тож перед польотом завжди перевіряйте правила своєї авіакомпанії та вимоги країни, куди прямуєте. Це допоможе уникнути неприємностей під час контролю в аеропорту.
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