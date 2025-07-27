Правила авіакомпаній — що заборонено брати з собою в літак у 2025

Люди заходять у літак. Фото: Pexels

Хоча авіаперельотів в Україні наразі немає, багато наших громадян все ще користуються повітряним транспортом. Спершу українцям потрібно дістатись до сусідньої країни, а вже звідти можна взяти квиток на літак. При цьому варто враховувати правила авіакомпаній, згідно з якими, деякі предмети заборонено брати на борт.

Про те, що заборонено брати в салон літака у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які речі не допускаються до перевезення в літаку

Щоб гарантувати безпеку під час перельотів, авіаперевізники дотримуються встановленого переліку предметів, які заборонено брати на борт. До того ж існують окремі правила щодо перевезення деяких речовин у ручному багажі.

Більшість авіаперевізників мають схожі вимоги. До переліку заборонених речей належать:

будь-яка зброя;

вибухові речовини;

магнітні матеріали;

радіоактивні матеріали;

легкозаймисті рідини та предмети;

хімічно агресивні або отруйні речовини;

гази під тиском (навіть запальнички з газом);

сильні кислоти або речовини, що можуть викликати корозію.

Крім того, потрібно враховувати закони країни, куди ви летите. Наприклад, правила перевезення багажу Ryanair дозволяють перевозити дрон, але в деяких країнах (наприклад, у Йорданії) для цього потрібен спеціальний дозвіл.

Що заборонено брати до ручної поклажі

Хоча кожна авіакомпанія встановлює свої норми, зазвичай ручна поклажа не має перевищувати: 56 см/45 см/25 см, а вага — від 5 до 12 кг. У ручній поклажі заборонено перевозити:

сірники та запальнички;

іграшкову зброю або її муляжі;

ножі, ножиці, спиці, бритви — усе, що може поранити;

рідини, гелі, креми у флаконах понад 100 мл (шампуні, парфуми тощо);

засоби самозахисту — газові балончики, електрошокери тощо;

спортивні предмети, які можуть бути використані як зброя (наприклад, бити чи кийки).

Деякі лоукостери навіть забороняють брати їжу в салон. Водночас багато авіакомпаній дозволяють дитяче харчування, воду, суміші та молоко — без обмежень, якщо ви подорожуєте з дитиною до 2 років.

Тож перед польотом завжди перевіряйте правила своєї авіакомпанії та вимоги країни, куди прямуєте. Це допоможе уникнути неприємностей під час контролю в аеропорту.

Раніше ми писали, що під час поїздки потягом важливо не лише мати квиток, а й дотримуватись встановлених правил. За деякі порушення загрожують чималі штрафи.

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