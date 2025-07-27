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Головна Економіка Заборонені речі в літаку — з чим не пускають в салон у 2025

Заборонені речі в літаку — з чим не пускають в салон у 2025

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 11:15
Правила авіакомпаній — що заборонено брати з собою в літак у 2025
Люди заходять у літак. Фото: Pexels

Хоча авіаперельотів в Україні наразі немає, багато наших громадян все ще користуються повітряним транспортом. Спершу українцям потрібно дістатись до сусідньої країни, а вже звідти можна взяти квиток на літак. При цьому варто враховувати правила авіакомпаній, згідно з якими, деякі предмети заборонено брати на борт.

Про те, що заборонено брати в салон літака у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які речі не допускаються до перевезення в літаку

Щоб гарантувати безпеку під час перельотів, авіаперевізники дотримуються встановленого переліку предметів, які заборонено брати на борт. До того ж існують окремі правила щодо перевезення деяких речовин у ручному багажі.
Більшість авіаперевізників мають схожі вимоги. До переліку заборонених речей належать:

  • будь-яка зброя;
  • вибухові речовини;
  • магнітні матеріали;
  • радіоактивні матеріали;
  • легкозаймисті рідини та предмети;
  • хімічно агресивні або отруйні речовини;
  • гази під тиском (навіть запальнички з газом);
  • сильні кислоти або речовини, що можуть викликати корозію.

Крім того, потрібно враховувати закони країни, куди ви летите. Наприклад, правила перевезення багажу Ryanair дозволяють перевозити дрон, але в деяких країнах (наприклад, у Йорданії) для цього потрібен спеціальний дозвіл.

Що заборонено брати до ручної поклажі

Хоча кожна авіакомпанія встановлює свої норми, зазвичай ручна поклажа не має перевищувати: 56 см/45 см/25 см, а вага — від 5 до 12 кг. У ручній поклажі заборонено перевозити:

  • сірники та запальнички;
  • іграшкову зброю або її муляжі;
  • ножі, ножиці, спиці, бритви — усе, що може поранити;
  • рідини, гелі, креми у флаконах понад 100 мл (шампуні, парфуми тощо);
  • засоби самозахисту — газові балончики, електрошокери тощо;
  • спортивні предмети, які можуть бути використані як зброя (наприклад, бити чи кийки).

Деякі лоукостери навіть забороняють брати їжу в салон. Водночас багато авіакомпаній дозволяють дитяче харчування, воду, суміші та молоко — без обмежень, якщо ви подорожуєте з дитиною до 2 років.

Тож перед польотом завжди перевіряйте правила своєї авіакомпанії та вимоги країни, куди прямуєте. Це допоможе уникнути неприємностей під час контролю в аеропорту.

Раніше ми писали, що під час поїздки потягом важливо не лише мати квиток, а й дотримуватись встановлених правил. За деякі порушення загрожують чималі штрафи.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця змінила правила перевезення тварин. Нові вимоги мають забезпечити комфорт під час подорожей усім пасажирам.

авіасполучення літак транспорт заборона пассажиры
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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