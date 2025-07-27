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Главная Экономика Запрещенные вещи в самолете — с чем не пускают в салон в 2025

Запрещенные вещи в самолете — с чем не пускают в салон в 2025

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 11:15
Правила авиакомпаний — что запрещено брать с собой в самолет в 2025
Люди заходят в самолет. Фото: Pexels

Хотя авиаперелетов в Украине пока нет, многие наши граждане все еще пользуются воздушным транспортом. Сначала украинцам нужно добраться до соседней страны, а уже оттуда можно взять билет на самолет. При этом стоит учитывать правила авиакомпаний, согласно которым, некоторые предметы запрещено брать на борт.

О том, что запрещено брать в салон самолета в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие вещи не допускаются к перевозке в самолете

Чтобы гарантировать безопасность во время перелетов, авиаперевозчики придерживаются установленного перечня предметов, которые запрещено брать на борт. К тому же существуют отдельные правила по перевозке некоторых веществ в ручном багаже.
Большинство авиаперевозчиков имеют схожие требования. К перечню запрещенных вещей относятся:

  • любое оружие;
  • взрывчатые вещества;
  • магнитные материалы;
  • радиоактивные материалы;
  • легковоспламеняющиеся жидкости и предметы;
  • химически агрессивные или ядовитые вещества;
  • газы под давлением (даже зажигалки с газом);
  • сильные кислоты или вещества, которые могут вызвать коррозию.

Кроме того, нужно учитывать законы страны, куда вы летите. Например, правила перевозки багажа Ryanair позволяют перевозить дрон, но в некоторых странах (например, в Иордании) для этого нужно специальное разрешение.

Что запрещено брать в ручную кладь

Хотя каждая авиакомпания устанавливает свои нормы, обычно ручная кладь не должна превышать: 56 см/45 см/25 см, а вес — от 5 до 12 кг. В ручной клади запрещено перевозить:

  • спички и зажигалки;
  • игрушечное оружие или его муляжи;
  • ножи, ножницы, спицы, бритвы — все, что может поранить;
  • жидкости, гели, кремы во флаконах более 100 мл (шампуни, духи и т.д.);
  • средства самозащиты — газовые баллончики, электрошокеры и тому подобное;
  • спортивные предметы, которые могут быть использованы как оружие (например, биты или дубинки).

Некоторые лоукостеры даже запрещают брать еду в салон. В то же время многие авиакомпании позволяют детское питание, воду, смеси и молоко — без ограничений, если вы путешествуете с ребенком до 2 лет.

Поэтому перед полетом всегда проверяйте правила своей авиакомпании и требования страны, куда направляетесь. Это поможет избежать неприятностей во время контроля в аэропорту.

Ранее мы писали, что во время поездки на поезде важно не только иметь билет, но и придерживаться установленных правил. За некоторые нарушения грозят немалые штрафы.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця изменила правила перевозки животных. Новые требования должны обеспечить комфорт во время путешествий всем пассажирам.

авиасообщение самолет транспорт запрет пасажири
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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