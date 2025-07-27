Правила авиакомпаний — что запрещено брать с собой в самолет в 2025

Люди заходят в самолет. Фото: Pexels

Хотя авиаперелетов в Украине пока нет, многие наши граждане все еще пользуются воздушным транспортом. Сначала украинцам нужно добраться до соседней страны, а уже оттуда можно взять билет на самолет. При этом стоит учитывать правила авиакомпаний, согласно которым, некоторые предметы запрещено брать на борт.

О том, что запрещено брать в салон самолета в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие вещи не допускаются к перевозке в самолете

Чтобы гарантировать безопасность во время перелетов, авиаперевозчики придерживаются установленного перечня предметов, которые запрещено брать на борт. К тому же существуют отдельные правила по перевозке некоторых веществ в ручном багаже.

Большинство авиаперевозчиков имеют схожие требования. К перечню запрещенных вещей относятся:

любое оружие;

взрывчатые вещества;

магнитные материалы;

радиоактивные материалы;

легковоспламеняющиеся жидкости и предметы;

химически агрессивные или ядовитые вещества;

газы под давлением (даже зажигалки с газом);

сильные кислоты или вещества, которые могут вызвать коррозию.

Кроме того, нужно учитывать законы страны, куда вы летите. Например, правила перевозки багажа Ryanair позволяют перевозить дрон, но в некоторых странах (например, в Иордании) для этого нужно специальное разрешение.

Что запрещено брать в ручную кладь

Хотя каждая авиакомпания устанавливает свои нормы, обычно ручная кладь не должна превышать: 56 см/45 см/25 см, а вес — от 5 до 12 кг. В ручной клади запрещено перевозить:

спички и зажигалки;

игрушечное оружие или его муляжи;

ножи, ножницы, спицы, бритвы — все, что может поранить;

жидкости, гели, кремы во флаконах более 100 мл (шампуни, духи и т.д.);

средства самозащиты — газовые баллончики, электрошокеры и тому подобное;

спортивные предметы, которые могут быть использованы как оружие (например, биты или дубинки).

Некоторые лоукостеры даже запрещают брать еду в салон. В то же время многие авиакомпании позволяют детское питание, воду, смеси и молоко — без ограничений, если вы путешествуете с ребенком до 2 лет.

Поэтому перед полетом всегда проверяйте правила своей авиакомпании и требования страны, куда направляетесь. Это поможет избежать неприятностей во время контроля в аэропорту.

Ранее мы писали, что во время поездки на поезде важно не только иметь билет, но и придерживаться установленных правил. За некоторые нарушения грозят немалые штрафы.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця изменила правила перевозки животных. Новые требования должны обеспечить комфорт во время путешествий всем пассажирам.