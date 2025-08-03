Льготы в транспорте — кому стоимость проезда в августе будет покрывать государство

Бесплатный проезд в транспорте — у кого будут льготы в августе
В Украине предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Это означает, что бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном могут не только люди пенсионного возраста.
О том, кто имеет право бесплатно пользоваться общественным транспортом в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кому государство предоставляет право на льготный проезд в транспорте
Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики, работающие на автобусных маршрутах общего пользования, обязаны обеспечивать перевозку пассажиров, имеющих право на льготу.
Объемы и виды таких перевозок определяются в специальном заказе, где также устанавливается механизм возмещения перевозчикам расходов, связанных с предоставлением бесплатных услуг.
В августе 2025 года право на льготный проезд имеют следующие категории граждан:
- Пенсионеры по возрасту.
- Дети из многодетных семей.
- Родственники погибших военных.
- Пострадавшие от аварии на ЧАЭС.
- Люди с инвалидностью І и II группы.
- Люди с инвалидностью из-за войны.
- Дети до 6 лет (без отдельного места).
- Реабилитированные инвалиды из-за репрессий.
- Военнослужащие срочной службы.
- Дети с инвалидностью и их сопровождающие.
- Военные с инвалидностью из-за боевых действий.
- Участники боевых действий и приравненные к ним.
- Полицейские и сотрудники СБУ во время службы.
- Ветераны военной службы и силовых структур.
Как воспользоваться льготами и какое наказание за безосновательный отказ в перевозке в 2025 году
Граждане, которые пользуются правом бесплатного проезда, должны иметь при себе документ, подтверждающий льготу: удостоверение установленного образца, справку или другой официальный документ.
В некоторых городах предусмотрено оформление электронного льготного билета, который используется в автоматизированных системах учета проезда.
Стоит также отметить, что в разных городах страны могут действовать свои особые условия предоставления льгот и правила пользования транспортом. Например, в Киеве с полным перечнем льгот и документов, их подтверждающих, можно ознакомиться на официальном сайте КП "Киевпастранс".
Водителям и компаниям-перевозчикам запрещено отказывать в перевозке льготных пассажиров, если иное не предусмотрено законом. Согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Ранее мы писали, что в Украине планируют внедрить новую систему продажи билетов на международные автобусные маршруты через специальное мобильное приложение, которое позволит покупать билеты только у официальных перевозчиков.
Также мы рассказывали, что несмотря на отсутствие внутренних авиарейсов, многие украинцы пользуются самолетами за рубежом. Сначала они добираются до соседних стран, а уже там покупают авиабилеты.
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