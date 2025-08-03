Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный проезд в транспорте — у кого будут льготы в августе

Бесплатный проезд в транспорте — у кого будут льготы в августе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 17:34
Льготы в транспорте — кому стоимость проезда в августе будет покрывать государство
Остановка общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Это означает, что бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном могут не только люди пенсионного возраста.

О том, кто имеет право бесплатно пользоваться общественным транспортом в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кому государство предоставляет право на льготный проезд в транспорте

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики, работающие на автобусных маршрутах общего пользования, обязаны обеспечивать перевозку пассажиров, имеющих право на льготу.

Объемы и виды таких перевозок определяются в специальном заказе, где также устанавливается механизм возмещения перевозчикам расходов, связанных с предоставлением бесплатных услуг.

В августе 2025 года право на льготный проезд имеют следующие категории граждан:

  1. Пенсионеры по возрасту.
  2. Дети из многодетных семей.
  3. Родственники погибших военных.
  4. Пострадавшие от аварии на ЧАЭС.
  5. Люди с инвалидностью І и II группы.
  6. Люди с инвалидностью из-за войны.
  7. Дети до 6 лет (без отдельного места).
  8. Реабилитированные инвалиды из-за репрессий.
  9. Военнослужащие срочной службы.
  10. Дети с инвалидностью и их сопровождающие.
  11. Военные с инвалидностью из-за боевых действий.
  12. Участники боевых действий и приравненные к ним.
  13. Полицейские и сотрудники СБУ во время службы.
  14. Ветераны военной службы и силовых структур.

Как воспользоваться льготами и какое наказание за безосновательный отказ в перевозке в 2025 году

Граждане, которые пользуются правом бесплатного проезда, должны иметь при себе документ, подтверждающий льготу: удостоверение установленного образца, справку или другой официальный документ.

В некоторых городах предусмотрено оформление электронного льготного билета, который используется в автоматизированных системах учета проезда.

Стоит также отметить, что в разных городах страны могут действовать свои особые условия предоставления льгот и правила пользования транспортом. Например, в Киеве с полным перечнем льгот и документов, их подтверждающих, можно ознакомиться на официальном сайте КП "Киевпастранс".

Водителям и компаниям-перевозчикам запрещено отказывать в перевозке льготных пассажиров, если иное не предусмотрено законом. Согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Ранее мы писали, что в Украине планируют внедрить новую систему продажи билетов на международные автобусные маршруты через специальное мобильное приложение, которое позволит покупать билеты только у официальных перевозчиков.

Также мы рассказывали, что несмотря на отсутствие внутренних авиарейсов, многие украинцы пользуются самолетами за рубежом. Сначала они добираются до соседних стран, а уже там покупают авиабилеты.

транспорт льготы пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации