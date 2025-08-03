Льготы в транспорте — кому стоимость проезда в августе будет покрывать государство

Остановка общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Это означает, что бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном могут не только люди пенсионного возраста.

О том, кто имеет право бесплатно пользоваться общественным транспортом в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики, работающие на автобусных маршрутах общего пользования, обязаны обеспечивать перевозку пассажиров, имеющих право на льготу.

Объемы и виды таких перевозок определяются в специальном заказе, где также устанавливается механизм возмещения перевозчикам расходов, связанных с предоставлением бесплатных услуг.

В августе 2025 года право на льготный проезд имеют следующие категории граждан:

Пенсионеры по возрасту. Дети из многодетных семей. Родственники погибших военных. Пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Люди с инвалидностью І и II группы. Люди с инвалидностью из-за войны. Дети до 6 лет (без отдельного места). Реабилитированные инвалиды из-за репрессий. Военнослужащие срочной службы. Дети с инвалидностью и их сопровождающие. Военные с инвалидностью из-за боевых действий. Участники боевых действий и приравненные к ним. Полицейские и сотрудники СБУ во время службы. Ветераны военной службы и силовых структур.

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Граждане, которые пользуются правом бесплатного проезда, должны иметь при себе документ, подтверждающий льготу: удостоверение установленного образца, справку или другой официальный документ.

В некоторых городах предусмотрено оформление электронного льготного билета, который используется в автоматизированных системах учета проезда.

Стоит также отметить, что в разных городах страны могут действовать свои особые условия предоставления льгот и правила пользования транспортом. Например, в Киеве с полным перечнем льгот и документов, их подтверждающих, можно ознакомиться на официальном сайте КП "Киевпастранс".

Водителям и компаниям-перевозчикам запрещено отказывать в перевозке льготных пассажиров, если иное не предусмотрено законом. Согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Ранее мы писали, что в Украине планируют внедрить новую систему продажи билетов на международные автобусные маршруты через специальное мобильное приложение, которое позволит покупать билеты только у официальных перевозчиков.

Также мы рассказывали, что несмотря на отсутствие внутренних авиарейсов, многие украинцы пользуются самолетами за рубежом. Сначала они добираются до соседних стран, а уже там покупают авиабилеты.