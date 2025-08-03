Перетин державного кордону — з яким паспортом українці не зможуть виїхати у 2025

Люди проходять паспортний контроль. Фото: УНІАН

З 2025 року більшість українців можуть перетнути кордон лише за наявності закордонного паспорта. Правила, які діяли на початку повномасштабної війни, коли виїзд був можливий за внутрішнім паспортом, більше не застосовуються.

Про те, з яким паспортом українці не зможуть перетнути кордон у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які документи потрібно мати для перетину державного кордону

На початку повномасштабної війни мільйони українців мали змогу виїжджати за кордон, пред’явивши лише внутрішній паспорт. Проте за три роки воєнних дій правила змінилися.

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про прикордонний контроль", пропуск осіб через державний кордон здійснюється виключно за дійсними паспортними документами.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", у 2025 році можна перетнути кордон, маючи один із таких документів:

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

службовий паспорт України;

дипломатичний паспорт України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

посвідчення особи на повернення в Україну (для в’їзду в Україну).

Закон також передбачає можливість перетину кордону за іншими документами, якщо це передбачено міжнародними угодами. Таким чином, для звичайних громадян, які не мають спеціальних посвідчень, закордонний паспорт є обов’язковим.

Чи можна виїхати за кордон із внутрішнім паспортом

В Державній міграційній службі України наголошують, що внутрішній паспорт України засвідчує особу та громадянство в межах країни, тоді як закордонний паспорт підтверджує ці дані за межами України та дає право на виїзд і в’їзд.

Отже, для поїздок за межі країни необхідно мати саме закордонний паспорт. Використання ID-картки можливе лише у випадках, коли це дозволено міждержавними угодами (наразі такі угоди діють з Туреччиною та Грузією).

Що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта

Закордонний паспорт українців дійсний 10 років з моменту видачі. Якщо термін дії вашого документа закінчився, для виїзду за кордон вам спершу потрібно звернутись до державних органів та отримати чинний паспорт.

Якщо робити документ у звичайному порядку, тобто за 20 робочих днів, він коштуватиме 1 042 гривні. А якщо потрібен терміновий варіант, який оформлюють за 7 робочих днів, ціна становитиме 1 682 гривні.

Якщо ви перебуваєте за кордоном і термін дії закордонного паспорта сплив або документ було втрачено, повернутися в Україну можна за посвідченням особи на повернення. Його видають у дипломатичних представництвах або консульствах України в іноземних державах.

Раніше ми писали, що українці можуть брати за кордон готівку в будь-якій валюті — гривнях, доларах чи євро. Однак вивезення великих сум обмежене, а за порушення правил можливі штрафи та конфіскація.

Також ми розповідали, що чимало наших громадян їдуть до Польщі не лише по захист, а й у гості чи на відпочинок. Проте іноді вони везуть речі, заборонені для ввезення. Відмова їх позбутися може стати причиною відмови у в’їзді.