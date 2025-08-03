Пересечение государственной границы — с каким паспортом украинцы не смогут выехать в 2025

Люди проходят паспортный контроль. Фото: УНИАН

С 2025 года большинство украинцев могут пересечь границу только при наличии загранпаспорта. Правила, которые действовали в начале полномасштабной войны, когда выезд был возможен по внутреннему паспорту, больше не применяются.

О том, с каким паспортом украинцы не смогут пересечь границу в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие документы нужно иметь для пересечения государственной границы

В начале полномасштабной войны миллионы украинцев могли выезжать за границу, предъявив только внутренний паспорт. Однако за три года военных действий правила изменились.

Согласно статье 6 Закона Украины "О пограничном контроле", пропуск лиц через государственную границу осуществляется исключительно по действительным паспортным документам.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", в 2025 году можно пересечь границу, имея один из следующих документов:

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

служебный паспорт Украины;

дипломатический паспорт Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

удостоверение личности на возвращение в Украину (для въезда в Украину).

Закон также предусматривает возможность пересечения границы по другим документам, если это предусмотрено международными соглашениями. Таким образом, для обычных граждан, не имеющих специальных удостоверений, загранпаспорт является обязательным.

Можно ли выехать за границу с внутренним паспортом

В Государственной миграционной службе Украины отмечают, что внутренний паспорт Украины удостоверяет личность и гражданство в пределах страны, тогда как загранпаспорт подтверждает эти данные за пределами Украины и дает право на выезд и въезд.

Следовательно, для поездок за пределы страны необходимо иметь именно загранпаспорт. Использование ID-карты возможно только в случаях, когда это разрешено межгосударственными соглашениями (сейчас такие соглашения действуют с Турцией и Грузией).

Что делать, если закончился срок действия загранпаспорта

Загранпаспорт украинцев действителен 10 лет с момента выдачи. Если срок действия вашего документа закончился, для выезда за границу вам сначала нужно обратиться в государственные органы и получить действующий паспорт.

Если делать документ в обычном порядке, то есть за 20 рабочих дней, он будет стоить 1 042 гривны. А если нужен срочный вариант, который оформляют за 7 рабочих дней, цена составит 1 682 гривны.

Если вы находитесь за границей и срок действия загранпаспорта истек или документ был утерян, вернуться в Украину можно по удостоверению личности на возвращение. Его выдают в дипломатических представительствах или консульствах Украины в иностранных государствах.

Ранее мы писали, что украинцы могут брать за границу наличные в любой валюте — гривнах, долларах или евро. Однако вывоз крупных сумм ограничен, а за нарушение правил возможны штрафы и конфискация.

Также мы рассказывали, что многие наши граждане едут в Польшу не только по защите, но и в гости или на отдых. Однако иногда они везут вещи, запрещенные для ввоза. Отказ от них избавиться может стать причиной отказа во въезде.