Подорож за кордон — без чого українців можуть розвернути у серпні 2025

Чоловік проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН

Щодня тисячі громадян України прямують за кордон до сусідніх держав. Проте відсутність потрібних документів може стати причиною відмови у в’їзді. Щоб уникнути неприємних ситуацій на пункті пропуску, варто заздалегідь підготувати всі необхідні папери.

Редакція сайту Новини.LIVE підготувала перелік документів, без яких у 2025 році українців можуть не пропустити через кордон.

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Документи для тих, хто подорожує самостійно

Для виїзду за межі України обов’язково мати паспорт громадянина України та закордонний паспорт — біометричний або звичайний.

Важливо пам’ятати, що перетинати кордон можна виключно за закордонним паспортом. Виключення становлять лише Туреччина та Грузія, де діють спеціальні угоди, що дозволяють подорож за ID-карткою.

Перед поїздкою перевірте строк дії закордонного паспорта. У багатьох країнах встановлено правило, за яким документ повинен залишатися чинним ще щонайменше 3–6 місяців після дати перетину кордону.

Також варто заздалегідь ознайомитися з правилами в’їзду до країни призначення — це можна зробити, звернувшись до її консульства або посольства. У разі подорожі на навчання чи роботу може знадобитися віза, яку оформлюють через дипломатичні представництва.

Багато держав вимагають наявність медичного страхового поліса. Навіть якщо він не обов’язковий, його оформлення допоможе уникнути проблем під час перебування за кордоном.

Які документи запитують при виїзді з дитиною

Якщо виїжджає неповнолітній, потрібно мати його свідоцтво про народження (до 14 років) або ID-паспорт (з 14 років). Обов’язково підтвердження родинних зв’язків, наприклад свідоцтво про шлюб, якщо прізвища відрізняються.

У матері та дитини мають бути закордонні паспорти. Якщо дитина вписана у паспорт матері, окремий документ не потрібен. Якщо супроводжує не батько чи мати, необхідно мати:

документи супроводжуючої особи;

оригінал свідоцтва про народження;

закордонний паспорт дитини (якщо оформлений);

нотаріально завірений дозвіл на виїзд від одного з батьків.

Виїзд за кордон на власному авто

Подорож на своєму автомобілі надає свободу руху та можливість самостійно планувати маршрут. Проте для безперешкодного перетину кордону слід мати:

наклейку з кодом країни "UA";

стандартні державні номерні знаки (індивідуальні для виїзду не підходять);

міжнародне водійське посвідчення, що відповідає вимогам країни відвідування;

техпаспорт на авто (свідоцтво про реєстрацію) з даними як українською, так і латиницею;

поліс міжнародного страхування "Зелена карта", який є обов’язковим відповідно до українського законодавства.

Виїзд за кордон з домашніми улюбленцями

Нині для перевезення домашніх улюбленців у країни ЄС знову діють стандартні правила. Тварина повинна бути:

чипована (мікрочип ISO 11784 або ISO 11785);

мати європейський ветеринарний паспорт;

щеплена від сказу щонайменше за 30 днів до подорожі.

Додатково необхідно: отримати ветеринарну довідку за 5 днів до виїзду, пройти тест на антитіла до сказу, оформити міжнародний ветсертифікат і довідку про відсутність племінної цінності.

У паспорті мають бути дані про щеплення, включно з вакциною проти сказу, датою, підписом та печаткою ветеринара, а також відмітки про інші вакцинації та обробку від паразитів.

Раніше ми писали, що виїжджаючи з України, мандрівники часто стикаються з довгими чергами на пунктах пропуску. Втім, окремі категорії осіб мають право проходити контроль без очікування.

Також ми розповідали, що певні банкноти доларів чи євро можуть стати причиною неприємностей на кордоні. У разі виявлення порушень українцям може загрожувати накладення штрафу, вилучення коштів або навіть тюремне ув'язнення.