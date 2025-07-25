Перетин кордону з дитиною — що треба знати батькам про виїзд з України у 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Українці, які планують здійснити перетин кордону з неповнолітніми дітьми, повинні знати загальні правила виїзду. Вони змінилися після початку повномасштабної війни. Зокрема режим воєнного стану дещо спростив процедуру, наприклад, тепер немає потреби в дозволі від обох батьків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про виїзд за кордон із дітьми.

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Які документи потрібні батькам

Згідно з статтею 313 Цивільного кодексу, після досягнення 16 років особа має право на вільний самостійний виїзд за межі України. До настання вказаного віку передбачений супровід дорослих. Перелік документів, необхідний батькам, включає мінімальний пакет:

свідоцтво про народження дитини (за відсутності закордонного паспорта);

закордонний паспорт (за наявності);

внутрішній паспорт України чи ID-картка (якщо держава дозволяє перетин кордону за цим документом).

"Особливо важливо, що навіть за відсутності закордонного паспорта виїзд дітей за кордон можливий на підставі свідоцтва про народження. Це нововведення значно полегшує процес перетину кордону у критичних ситуаціях", — йдеться на порталі Visit Ukraine.

Виїзд дитини в супроводі родичів

Трапляються випадки, що дитину супроводжують близькі родичі, наприклад, дідусь/бабуся, повнолітній брат/сестра та ін. Тоді на кордоні слід пред’явити свідоцтво про народження, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки. Дозвіл від батьків, засвідчений у нотаріуса, не потрібен.

З іншого боку, матір чи батько мають право заборонити неповнолітньому виїжджати з України. Необхідно отримати нотаріально засвідчений бланк про незгоду на перетин кордону і звернутися з цим документом до Адміністрації Держприкордонслужби. З розпорядженням на заборону виїзду за межі України контролюючий орган не пропустить дитину.

У разі супроводу неповнолітнього третіми особами (вчителями, керівниками гуртків, друзями родини тощо) потрібно надати в пункті пропуску свідоцтво про народження та письмовий дозвіл одного з батьків, завірений органом опіки та піклування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям потрібно слідкувати, аби валюта в гаманці була справжньою, інакше на кордоні загрожуватимуть проблеми. Плюс необхідно декларувати готівку в будь-якій валюті, якщо сума перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, кого з іноземців та осіб без громадянства можуть не пустити в Україну. Причин існує багато. Наприклад, заборона в’їзду поширюється на людей, чиї документи підроблені, зіпсовані або не відповідають установленому зразку.