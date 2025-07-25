Пересечение границы с ребенком — что нужно знать родителям о выезде из Украины в 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Украинцы, которые планируют осуществить пересечение границы с несовершеннолетними детьми, должны знать общие правила выезда. Они изменились после начала полномасштабной войны. В частности режим военного положения несколько упростил процедуру, например, теперь нет необходимости в разрешении от обоих родителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о выезде за границу с детьми.

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Какие документы нужны родителям

Согласно статье 313 Гражданского кодекса, по достижении 16 лет человек имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. До наступления указанного возраста предусмотрено сопровождение взрослых. Перечень документов, необходимый родителям, включает минимальный пакет:

свидетельство о рождении ребенка (при отсутствии загранпаспорта);

заграничный паспорт (при наличии);

внутренний паспорт Украины или ID-карта (если государство позволяет пересечение границы по этому документу).

"Особенно важно, что даже при отсутствии загранпаспорта выезд детей за границу возможен на основании свидетельства о рождении. Это нововведение значительно облегчает процесс пересечения границы в критических ситуациях", — говорится на портале Visit Ukraine.

Выезд ребенка в сопровождении родственников

Бывают случаи, что ребенка сопровождают близкие родственники, например, дедушка/бабушка, совершеннолетний брат/сестра и др. Тогда на границе следует предъявить свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие родственные связи. Разрешение от родителей, заверенное у нотариуса, не требуется.

С другой стороны, мать или отец имеют право запретить несовершеннолетнему выезжать из Украины. Необходимо получить нотариально заверенный бланк о несогласии на пересечение границы и обратиться с этим документом в Администрацию Госпогранслужбы. С распоряжением на запрет выезда за пределы Украины контролирующий орган не пропустит ребенка.

В случае сопровождения несовершеннолетнего третьими лицами (учителями, руководителями кружков, друзьями семьи и т.д.) нужно предоставить в пункте пропуска свидетельство о рождении и письменное разрешение одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам нужно следить, чтобы валюта в кошельке была настоящей, иначе на границе будут грозить проблемы. Плюс необходимо декларировать наличные в любой валюте, если сумма превышает лимит 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, кого из иностранцев и лиц без гражданства могут не пустить в Украину. Причин существует много. Например, запрет въезда распространяется на людей, чьи документы поддельные, испорченные или не соответствуют установленному образцу.