Виїзд з України — кому дозволено перетинати кордон поза чергою у 2025

Пункт пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

Виїзд з України часто супроводжується тривалими очікуваннями, але декого можуть пропустити на кордоні поза чергою. Пріоритет у проходженні отримують представники певних категорій громадян, це право закріплене в законодавстві.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може перетинати кордон без черги.

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Пріоритет у перетині кордону

Згідно зі статтею 23 закону "Про прикордонний контроль", глави держав і члени делегацій, які прибувають в Україну разом, не підлягають здійсненню контролю в пунктах пропуску. Важливо, аби про відвідування гостей було офіційно повідомлено дипломатичними каналами. Що стосується пріоритетного допуску, то його мають:

особи з дипломатичними, офіційними та службовими паспортами, визнаними Україною;

працівники міжнародних організацій;

особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів);

особи з інвалідністю 1 групи;

діти з інвалідністю;

люди, які супроводжують осіб з інвалідністю (не більше двох), у разі необхідності — близькі родичі першої лінії спорідненості;

батьки з немовлятами до 1 року (по пішохідній лінії).

"У пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення пріоритет може надаватися при слідуванні в пішому порядку або на легковому автомобілі, за умови відсутності в транспортному засобі інших (крім визначених цією статтею) осіб", — йдеться в законі.

Що стосується вагітних жінок, то для них привілеїв не передбачено. Водночас повноваження дозволити першочерговий пропуск має старший прикордонного наряду, який повинен скласти спеціальний акт. У разі наявності поважної причини відповідальна особа може пропустити вагітну жінку поза загальною чергою.

Кого можуть депортувати з України

Раніше ми розповідали, що депортації підлягають іноземці та особи без громадянства, які порушили міграційні чи митні правила. Закон передбачає примусове виселення, якщо це необхідно для захисту національної безпеки чи охорони громадського порядку. Поширеними причинами депортації є:

скоєння кримінального злочину;

прострочення візи;

незаконний перетин кордону;

порушення порядку проїзду транзитом;

підроблення офіційних документів тощо.

В окремих випадках рішення про виселення може супроводжуватися забороною на в’їзд строком 3 роки чи більше. Але депортація не застосовується до неповнолітніх іноземців та осіб, які приїхали в Україну як біженці в пошуках додаткового чи тимчасового захисту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто бути обережними з валютою на кордоні, бо вона може принести негаразди. Наприклад, якщо не задекларувати суму понад 10 000 євро, то доведеться заплатити штраф. Плюс треба слідкувати за справжністю своїх купюр.

Також ми писали, що в'їзд в Європейський Союз для українців стане платним після запуску системи ETIAS. Доведеться платити кошти, а замість прогнозованих 7 євро можуть стягувати 20 євро. Нові правила запрацюють вже наприкінці 2026 року.