20 євро за в'їзд в ЄС — коли та як можуть змінитись умови перетину кордону для українців

Чоловік проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН

Наразі українці не платять за в'їзд до Європейського Союзу, але невдовзі це хочуть змінити. Спершу планувалось, що вартість становитиме 7 євро, проте тепер — суму пропонують збільшити в рази.

Про те, скільки може коштувати отримання дозволу на в'їзд до ЄС та коли планують запровадити зміни, зазначається в офіційній заяві Єврокомісії.

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Скільки може коштувати дозвіл на в'їзд в ЄС для українців

У п’ятницю Європейська комісія запропонувала збільшити плату за отримання дозволу на в’їзд до Європейського Союзу через нову систему ETIAS. Вона створена для посилення безпеки та спрощення контролю на кордонах ЄС.

Затверджений у 2018 році регламент передбачав, що за дозвіл потрібно платити 7 євро, і він дійсний три роки. Але через зростання цін та нові технічні функції, які треба впровадити, Єврокомісія пропонує підняти цю плату до 20 євро (972 грн).

У відомстві кажуть, що така сума приблизно відповідає вартості подібних дозволів у Великій Британії та США.

Коли в'їзд до ЄС може стати платним

Рішення про підвищення збору ще має затвердити Рада ЄС і Європейський парламент. Якщо це станеться, новий тариф почне діяти одразу після запуску системи ETIAS, який запланований на кінець 2026 року.

ЄС працює над оновленням прикордонного контролю, переводячи його в електронний формат для всіх країн-членів. Однією з новинок стане система в’їзду-виїзду (EES) — електронна база даних про подорожі до ЄС. Її запуск планують до кінця 2025 року.

Спочатку старт роботи системи планували на 10 листопада минулого року, але його відклали через прохання деяких країн.

Раніше ми писали, що українці можуть перебувати в країнах Шенгену без візи до 90 днів протягом кожних 180 днів. Проте іноді люди залишаються за кордоном довше, не усвідомлюючи можливих наслідків.

Також ми розповідали, що хоча Європа часто асоціюється з високими цінами, не всі її країни однаково дорогі. В деяких з них витрати на комунальні послуги, їжу та транспорт значно нижчі за середній європейський рівень.